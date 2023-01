Teatro a Mil: Se inauguró el mural de Mon Laferte y Mono González que conmemora 50 años del Golpe

Ya está listo el mural conmemorativo por los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar en el que fuera el campo de concentración más grande del país en la dictadura. Esta idea nació de los artistas Mono González y Mon Laferte como una forma de mantener viva la memoria del destino de miles de hombres, mujeres y menores de edad que sufrieron las más graves violaciones a sus Derechos Humanos en el Estadio Nacional.

El objetivo de preservar la memoria a través del arte, según cuentan los propios artistas, es una forma de rendir homenaje a las más de 20 mil personas que vivieron el presidio, la tortura y la muerte en el estadio, incluyendo a quienes aún continúan desaparecidos.

El mural es resultado de un proceso de construcción colectiva de los artistas con ex prisioneros, familiares de ellos y, también, quienes forman parte de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos busca, además, trascender hacia nuevas generaciones para así hacer realidad las garantías de no repetición de estos hechos.

Fuente: Teatro a Mil

Para visitar esta exposición hay que inscribirse en el siguiente link: https://ticketplus.cl/events/mural-conmemorativo-50-anos-del-golpe-de-estado-en-chile