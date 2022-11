Continúan los problemas eléctricos en la Vega: Pérdidas alcanzan los 500 millones de pesos

El sector donde está emplazada La Vega Central, ha vivido constantes cortes de luz en lo que va del año.

“Esto lleva más de un año y medio. De cortes constantes, se tira la pelota, se robaron los cables. Se hizo constante en el sector, se afectó una clínica, la Vega Central. Se echan a perder las cosas. Demanden, para demandar hay que contratar abogados, todo burocrático. ¿Para qué están los servicios públicos?”

Situación que afecta a vecinos, los mismos trabajadores y también a las clínicas colindantes.

“Este último corte pasaron 3 días. No explican nada, estamos reparando. Hoy día está todo con energía pero no solucionan los problemas de raíz. No puede ser que un sector quedó 3 días sin luz, sobretodo cuando hay alimentos que se echan a perder”.

Revisa la entrevista a Arturo Guerrero, representante de La Vega Central.

Sobre las pérdidas, Arturo asegura que son de “entre 500 y 600 millones de pesos, bajitos. Un señor que produzca empanadas, se le descompone todo con el calor. Se lo toman con una liviandad, el emprendedor no tiene ningún derecho” El problema es que la empresa se compromete a entregar un servicio bueno y no se controla de forma adecuada con las instituciones públicas, asegura.