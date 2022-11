6 mil hinchas argentinos tendrían prohibido entrar a Qatar: "Es gente que ha evadido la ley"

A tan sólo días del comienzo del Mundial de Qatar se dio a conocer que hay una lista de 6.000 hinchas argentinos prohibidos que no podrían ser parte de esta fiesta del fútbol debido a que han evadido la ley de diversas maneras.

Para hablar sobre este tema tomamos contacto con Juan Cruz Sanz, periodista y analista político, conductor de Crónica Televisión.

“Son 6 mil hinchas. Es gente que se caracteriza por evadir cualquier tipo de ley. En las últimas semanas hubo restricciones de todo tipo, el hincha caracterizado y quienes no pueden justificar los gastos a Qatar. Luego está la situación puntal de los barras. Los 6 mil hinchas son de un programa que se llama “tribuna segura”, son de todo el país, no solo por situaciones de violencia en una cancha, por diversos motivos o delitos”.

En cuanto a lo específico, Cruz asegura: “Si sos deudor de pensión alimenticia no puedes entrar a un estadio, no vas a poder sacar tarjeta de crédito, comprar pasajes, renovar tu registro de conducir, es más amplio. Lo que se hizo es evitar que estas personas pueden salir del país y comprar entradas. Se está trabajando por evitar que estas personas no puedan entrar con su pasaporte a distintos estadios”. Sin embargo debido a acuerdos de la AFA y clubes de fútbol, “hay muchos barras que van a poder ingresar a Qatar. Hay algunos que van a ser deportados pero hay barras que van a estar. Me parece imposible que logren impedirles el ingreso”, asegura Cruz.

Y hablando del ambiente que se vive en Argentina: “Es insoportable el clima que hay, ya directamente está todo demasiado intenso. Todo a donde vas es mundial, esto puede durar 7 partidos, o 3, o 4, o 5. Es tan grande la crisis económica que hay que el argentino necesita desconectarse un mes”.