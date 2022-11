Conductores de líneas Talagante, Bupesa y Melipilla trabajarán hasta las 16:30 horas

A partir de hoy, 7 de noviembre, los conductores de las líneas Flota Talagante, Bupesa (Peñalfor) y Melipilla trabajarán las 45 horas estipuladas en el Código de trabajo. Esto implica que los usuarios quedarán prácticamente sin locomoción desde las 16:30 horas.

Revisa la entrevista a Yuri Vejar, Presidente de la Fenatratch.

En cuanto a las necesidades de los trabajadores, Yuri Vejar, nos cuenta: “La gente quiere cumplir su horario, hay gente enferma, estresada con el sistema y ante la nula reacción del Gobierno. No es amenaza o paro es cumplir lo que dice la ley”.

Otra de las complejidades de esta situación, radica en los costos de los pasajes, que desde la Fenatrach aseguran que son subvencionados por los conductores y no por el Gobierno.

“Es imposible que un trabajador este subvencionando los proyectos del Gobierno, son los temas principales, hasta el momento no hemos tenido respuesta. Dentro de la mañana hablaremos con el Seremi, debe haber voluntad de las partes, para dejar esto nulo, que la gente siga con su trayecto normal mientras solucionamos esto”.

“El conductor no recibe subvención por la rebaja del pasaje. El daño al conductor es de 2 millones de pesos anuales. La reunión con el subsecretario sólo ha sido online. No les hace sentido, las bases tienen la intención de no trabajar. Los políticos tienen poca voluntad, especialmente con las comunas rurales, integración tarifaria. Que haya realmente un interés en solucionar los problemas. Acá la gente no tiene porque pagar un pasaje tan alto”, cierra.

Padre Hurtado anuncia buses de acercamiento

Debido a lo anterior el municipio de Padre Hurtado confirmó que dispondrá de servicios de acercamiento desde Santiago a la comuna en cuatro horarios.

Tres de ellos partirán desde la salida del Terminal San Borja en Estación Central a las 17:30, 18:30 y 19:30.

En tanto, el servicio tendrá otra salida a las 18:00 horas desde la Estación Metro Cerrillos.