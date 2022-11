Profesor de Química enseñó a sus alumnos con láminas del álbum del mundial para que aprobaran

Con el objetivo de ayudar y fortalecer la educación de sus alumnos. Un profesor argentino creó una ingeniosa fórmula para motivarlos y lograr quitarle el estrés al examen final.

“Habían reprobado muchos estudiantes, busqué la manera de revertir la situación. Me llamó la atención que muchos estudiantes que en el día a día mostraban que habían aprendido, en el examen no lo pudieron hacer. En los exámenes se genera esa tensión. Se me ocurrió adaptar el examen utilizando el formato del álbum del mundial. Los resultados fueron buenos, hubo mucha participación y una gran cantidad de aprobados”.

Revisa la entrevista a Cristián Quillotay.

“Cree una portada similar con elementos químicos. Al hacer la carátula. Eso generó un impacto positivo que disminuyó el estrés de una jornada de examen. De esta manera descontracturamos la situación. Los resultados fueron buenos y trascendió”.

Los alumnos de 14 años cursaban la materia y aprovecharon de interesarse en esta divertida fórmula, especialmente por el boom de los fanáticos de las figuras de álbumes.