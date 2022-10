Índice anual de Paz Ciudadana: "El temor es real y afecta a los comportamientos de las familias"

Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados de su Índice Anual del año 2022, dando cuenta de la victimización, percepción de temor, denuncias y evaluación del desempeño de las instituciones con responsabilidad en materia de seguridad en el país.

Revisa la entrevista a Daniel Johnson, Director Ejecutivo de Paz Ciudadana.

“El temor es real ya afecta a los comportamientos de la familia de forma my importante. Es un problema de seguridad gravísima que hay que abordar de manera concreta. Medimos una tipología particular y hay otros delitos que están generando mucho temor hoy día y que no están incluidos en la consulta que hacemos como los homicidios”.

De acuerdo con el estudio, en el 32% de los hogares chilenos algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses, prácticamente 1 de cada 3 familias; cifra que no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a la medición del año 2021 y que se mantiene dentro de las tres más bajas de los últimos 20 años. Las personas que se clasifican en un nivel de temor alto, por su parte, suben 7,6 puntos porcentuales, alcanzando un 28% a nivel nacional, la cifra más alta en los 22 años que ha registrado el instrumento, afectando especialmente a las mujeres (35,4%) y a la zona norte de nuestro país (31,7%). En línea con el alto nivel de temor, un 59% de los encuestados declara haber reforzado la seguridad de su casa, un 71% que ha dejado de salir a ciertas horas y un 75% que ha dejado de ir a ciertos lugares para prevenir ser víctima de la delincuencia, acciones que restringen las libertades individuales y las posibilidades de usar los espacios públicos. La denuncia de las familias víctimas de robo muestra una baja de 6,2 puntos porcentuales, llegando a sólo un 52,4%, el segundo menor valor de los últimos 12 años, situación especialmente preocupante por la dificultad que representa la falta de información para una persecución penal efectiva. En materia policial, se destaca un aumento en la valoración positiva de las personas respecto al desempeño de Carabineros de Chile al hacer una denuncia, situación que se puede asociar con un alza en la confianza de los encuestados con esta institución, junto con la Policía de Investigaciones. *Fuente: Paz Ciudadana.

