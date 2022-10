Análisis político: "Un porcentaje importante considera valioso tener una nueva Constitución"

De acuerdo a la última encuesta Cadem, la aprobación del presidente Boric cayó 13 puntos en las últimas cuatro semanas, llegando al 26%. En tanto, la delincuencia asoma como el tema preponderante entre los encuestados (61%), por sobre la economía y la migración. Por último, un 68% de declara a favor de tener una nueva Constitución.

“La realidad está siendo fuerte para la administración del Presidente Boric. El Gobierno parte una nueva semana con la caída de la adhesión en las encuestas de opinión, eso se explica por varios hechos: la crisis de la seguridad que no da tregua, las manifestaciones del Tag y alza del petróleo, un Congreso cada vez más hostil al presidente, una cuestión constitucional que no avanza, la grieta que se profundiza entre las coaliciones que sostienen al Gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo democrático), la oposición que está actuando con una estrategia más bien ofensiva. Un escenario complicado para la administración del Presidente Boric”.

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

En cuanto a las reformas que está implementando la actual administración: “Yo no sería tan optimista con esas reformas. La tributaria es similar a la de Bachelet y la Reforma de pensiones no es muy distinta a lo que se había avanzado en el gobierno de Piñera. No estamos hablando de grandes transformaciones o reformas”.

Finalmente, Cadem registró que un 68% de los encuestados está a favor de una nueva Constitución en Chile, luego que ganara el Rechazo en el plebiscito de salida.

Respecto del tipo de cambio constitucional, un 42% cree que hay que cambiar la actual Carta Magna y redactar una nueva; un 46% prefiere hacer reformas, pero mantener como base el texto actual; y, por último, un 10% opta por mantener la actual sin ningún cambio.

Sobre la conformación del órgano, un 40% prefiere que sea totalmente electa por los ciudadanos. Por otro lado, un 57% opina que debería ser mitad electa y mitad de expertos nombrados por el Congreso.

“Hay un cierto discurso que se está instalando en esa dirección, pero los datos, dicen que un porcentaje importante de la gente considera que es valioso tener una Nueva Constitución. Hay un tema no resuelto de cómo priorizar los problemas que hay hoy día y avanzar en el proceso constituyente”.