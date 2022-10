Alcalde de Puente Alto por saqueos en 18-O: "Se produce una inequidad, no garantizan el mismo trato"

Un grupo de delincuentes robaron tres buses del Transantiago y usaron dos para intentar romper las rejas de ingreso de un supermercado en la comuna de Puente Alto, con la intención de realizar un saqueo en el lugar.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien indicó que además del intento de saqueo del supermercado Acuenta, también fue saqueada una farmacia independiente.

“Me cuentan historias bien desgarradoras. Están preocupadas porque es la cuarta vez que le saquean el local, se empieza a evaluar si va a seguir o no abierto. La gente que hace eso son verdaderos delincuentes, destruyen fuentes laborales y siembran el terror”, cuenta sobre los vecinos con los que ha conversado tras los desordenes.

E insiste, “Me preocupa que habiendo informes de inteligencia, no hayamos tenido la decisión de enviarnos más temprano el dispositivo de control de orden público de Carabineros, no tuvimos la presencia de la delegación provincial, se apersonó veinte para las diez de la noche. Me voy a juntar con el Subsecretario Monsalve para analizar con objetividad lo sucedido”.

Luego de escuchar en medio del programa las declaraciones matinales del Subsecretario Monsalve, Germán Codina, alcalde de la comuna de Puente Alto, dice: “Me parece grave que si existía personal, no hayan actuado a tiempo para evitar los saqueos. La información que yo tengo es otra. Me parece escandaloso que la persona nombrada de confianza por el Presidente de la República para hacer la coordinación de las policías, no haya estado presente”.

“Si no nos sentamos de manera honesta y hacemos lo cambios de una vez por todas, el Estado y el Gobierno de turno van a estar de rodillas ante los delincuentes”.

“Los municipios venimos pidiendo hace rato atribuciones”, cierra.