Comentamos el Lineup de Lollapalooza: 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos

Con impresionantes debuts, Lollapalooza Chile, la máxima fiesta de música en vivo sigue haciendo historia. ¡Sí, tres días de festival con la mejor música internacional! Con el debut en tierras nacionales de Drake, Billie Eilish, Blink-182, Lil Nas X y el regreso de Tame Impala y Rosalía.

Este 17, 18 y 19 de marzo de 2023 el Parque Cerrillos, recibirá toda la energía de los miles y miles de fans de la música que ya han hecho de este encuentro todo un ritual de disfrutar durante tres días en la ciudad, lo que se considera una de la gira de los festivales más grandes del mundo.

La celebración será en grande, y la encabezará uno de los íconos definitivos de nuestro tiempo. Drake, una estrella que no para de triunfar y hacer historia, batiendo récords, liderando los rankings y que va camino a la consagración como uno de los raperos más grandes de la historia.

Billie Eilish una de las artistas más talentosas e importantes de los últimos años, se ha convertido en todo un fenómeno y se ubica entre las más escuchadas de la música contemporánea. Una lista no menor de sus canciones han conectado con el público, algo pocas veces visto en la música actual. You Should See Me In A Crown, Bury A Friend, Xanny y el espectacular hit Bad Guy, son solo algunos ejemplos.

Un regreso histórico con Blink – 182, una de las bandas iconos del rock punk californiano de los 90, considerada como el grupo más influyente de su género, regresa con sus integrantes originales con Tom DeLonge en la guitarra y voces, Mark Hoppus en el bajo eléctrico y Travis Barker en la batería. Treinta años después de su fundación, el grupo todavía es considerado uno de los grandes referentes del pop punk.

La banda insigne de la escena de rock psicodélico, Tame Impala es por sí misma una gran experiencia, pero presenciar un espectáculo en vivo de Tame Impala es realmente alucinante, saturado con una belleza sencilla y creatividad sin límites hasta llegar a atmósferas insospechadas. Todo un cúmulo de energía y sensaciones es lo que crean y derrochan los oriundos de Perth, Australia.

También, un espectacular regreso, Rosalía. Desde el Mal Querer, considerado como una obra maestra y ahora MOTOMAMI, la han catapultado a lo más alto de la industria. Uniendo magistralmente los universos del flamenco y el pop contemporáneo, es dueña de su propio lenguaje, sello que la transformó en una de las artistas más aclamadas por el público, y se mantiene firme en los primeros puestos de las listas de canciones más escuchadas a nivel global.

Uno de los exponentes del rap más aclamados del momento. Estar dentro de los 50 más escuchados en todo el mundo no es algo sencillo, pero sí una hazaña que logró Lil Nas X. El rapero, compositor y cantautor, continúa haciendo historia, esta vez con Star Walking, el nuevo himno de League of Legends.

También los icónicos Jane’s Addiction, el rock alternativo de The 1975 y canciones emblemáticas como “Somebody Else”, “Girls”, “Chocolate” y “The Sound”, Armin van Buuren, uno de los mejores djs del planeta sigue ofreciéndonos espectaculares sets y propuestas musicales como Live on Love; el músico y productor Jamie XX que acaba de compartir un nuevo single bajo el nombre de “Kill Dem”; la fuerza y ritmo de Kali Uchis; Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex, Rise Against y muchos más.

Lollapalooza Chile como siempre vuelve con todo. Un punto de reunión obligado donde la música convive con expresiones artísticas, inclusivas, medioambientales, familiares y urbanas, también con espacios para integrar y aportar a grandes causas. También activando la ciudad con los clásicos y esperados Sideshows. Todo para entregar una experiencia como ninguna otra, siempre manteniendo su sello de una gran fiesta de ritmos globales.

VENTA DE ENTRADAS: Sólo venta online en www.puntoticket.com

Costanera Center, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá de 15.000 descuentos de un 20% de forma limitada y distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo una entrada. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock. Para hacerlo efectivo, ingresa a su APP Mi Mall, descarga tu código e ingresalo en Puntoticket al momento de realizar la compra.

Banco de Chile, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá para clientes Banco de Chile 15.000 descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.

Sobre Lollapalooza

Lanzado por el fundador Perry Farrell en 1991 como un festival itinerante, Lollapalooza sigue siendo un innovador en la cultura de los festivales más de 30 años después. Lollapalooza fue el primer festival en reunir a artistas de una amplia gama de géneros musicales en un solo cartel, también fue el primero en viajar, el primero en expandirse a varios días, el primero en presentar una segunda etapa, el primero en combinar arte y activismo, el primero en compensar sus emisiones de carbono, el primero en poner artistas de música electrónica en el escenario principal, el primero en crear una programación familiar, el primero en hacer su hogar en un centro urbano de la ciudad y el primero en expandirse internacionalmente.

Lollapalooza se ha convertido en un festival anual de clase mundial en Chicago (2005), así como en países culturalmente ricos como Chile, Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Suecia e India. Lollapalooza es uno de los principales destinos musicales para los fanáticos de la música en los Estados Unidos y en el extranjero. Lollapalooza celebró su 30 aniversario en 2021, celebrando su éxito duradero como una poderosa marca mundial de festivales.

Lollapalooza está producido por Perry Farrell, C3 Presents y Lotus Producciones.