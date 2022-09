Gobernador Orrego por concierto de DY: "O hay un plan extraordinario, o no se puede realizar"

Por el momento no está suspendido el segundo concierto de Daddy Yankee en Chile. El Gobierno señaló que dicho evento podrá realizarse, solo si la productora Bizarro refuerza las medidas de seguridad.

El Gobierno, en voz de la delegada presidencial Metropolitana, Constanza Martínez, señaló este miércoles que podría realizarse el segundo concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, si es que la productora Bizarro refuerza las medidas de seguridad.

La autoridad señaló que ya hubo una reunión con Carabineros y que pronto habrá otra con la empresa para poder determinar el refuerzo de los protocolos para esta noche.

Para hablar sobre esta situación, tomamos contacto con Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana.

“Lo de ayer es inaceptable y no se puede volver a repetir. Puso en riesgo la vida de las personas. Cuando ocurre un incendio hay que apagarlo y después buscar responsables. Es importante que la autoridad conjuntamente con la productora digan cuáles son las medidas extraordinarias de seguridad que se han adaptado para el día de hoy dentro y fuera del estadio. Para que la gente que ha pagado con mucho esfuerzo su entrada pueda ir tranquila y no estar expuesto a un lumpen que se salte barreras”.

Fiscalización

El Gobernador también se refirió a la importancia de la fiscalización y la actualización de las circulares de eventos masivos. “Después hay que fiscalizar si la productora cumplió o no con us obligaciones, si tenía el número de guardias. Porque puede ser que aún cumpliendo con el número de guardias haya sido insuficiente lo que se hizo. Ahí hay que evaluar si la circular que hicimos el años 2016 sobre eventos masivos hay que actualizarla o no, ha pasado mucha agua debajo del puente en nuestro país”.

Daddy Yankee en Chile

El primero de los tres shows de despedida de Daddy Yankee en el Estadio Nacional no estuvo exento de problemas. Tanto así que el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, puso en suspenso la realización de las dos fechas restantes de “La Última Vuelta World Tour”.

“Este recital clasifica más como súperclásico. La masividad, lo popular del artista, es la gira de despedida del principal reggaetonero de la historia. Supone tener despliegue de anillos de seguridad. Abrir las puertas más tempranos para evitar aglomeración, Mi interés es que se resguarde la seguridad de quienes van a ver a Daddy Yankee hoy. Yo pido como Gobernador que presenten un plan que va a hacerse cargo de las falencias de ayer que no funcionó”.

“Debe haber mucho lumpen que dijo “ayer se pudo entrar a ver a Daddy Yankee gratis, porqué no ir hoy día”, entonces la pregunta es ¿Cuáles son las medidas que toma la autoridad y la productora para que esto no vuelva a ocurrir? Si hay un plan serio que se haga, si no que se suspenda”.

Insistiendo en este último punto, “O hay un plan extraordinario o este evento no se puede realizar”, cerró Claudio Orrego.