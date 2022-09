Colecta Fundación San José: "No existe financiamiento estatal para organizaciones como la nuestra"

Estamos en un momento país, en el que muchas cosas que han sido históricamente de determinada forma están cambiando o van a cambiar, y una de esas aristas guarda relación con todo lo que refiere a materias de infancia, en las que nos vemos involucrados. Con estas palabras la Fundación San José pretende generar conciencia y pedir ayuda en una nueva colecta anual.

Revisa la entrevista a Vivianne Galaz, Directora Ejecutiva Fundación San José para la Adopción.

“Es momento para brindarles apoyo y protección ahora, no en un futuro. Acompañamos a muchas mujeres en la gestación de su hijo, cuando presentan un embarazo no deseado, en conflicto, no esperado pero que quieren restituirle el derecho a vivir en familia. Son las propias mujeres que entregan voluntariamente en un proceso libre, responsable y amparado en la Ley de adopción. Nos hacemos cargo de estos niños para buscarles la mejor familia y restituirle su derecho a vivir en familia”.

Y recalcan en que “No existe financiamiento estatal para que organizaciones como nosotras y otras que se dedican a esta especialización de la temática adopción. La propia institución gestiona los recursos”. E insisten en que “La adopción no termina cuando un niño está entregado a su familia definitiva” por lo que el trabajo que se realiza va más allá.

Colecta del 23 de septiembre al 2 de octubre | #ElMomentoEsHoy

“Necesitamos el compromiso de todos, esta colecta tenemos que hacerla juntos, se pueden hacer socios”

Para más información visita https://colectasanjose.donando.cl