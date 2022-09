Pdte. UDI y proceso constituyente: "Un quórum de 2/3 le da poder de veto a la minoría"

“Traidor a Chile” y “la patria no se vende” fueron parte de los gritos que recibió el presidente de la UDI, Javier Macaya, durante la mañana de este domingo tras encontrarse con un grupo de manifestantes encabezados por el líder del “Team Patriota”, Francisco “Pancho Malo” Muñoz.

A través de un video publicado en redes sociales, se puede ver como Macaya transitaba en su automóvil cuando se encontró con el grupo de personas que lo esperaba fuera de las dependencias de Canal 13.

“A mí no me pasó nada, es difícil conversar con él, no es una persona con la que se pueda dialogar. Lo mío es una anécdota. No tengo idea quién lo financia, pero quien lo haga ojalá tenga una reflexión profunda del daño que le hace a la democracia”.

En cuanto al proceso constituyente, el Pdte. de la UDI asegura que “en el mejor de los casos hay un acuerdo que es bastante transversal de cómo termina este proceso, debe terminar con participación ciudadana en un plebiscito de salida. Hemos propuesto principios constitucionales. El país de nuevo va a empezar a dibujar una Constitución que pretenda hacer algunos saltos refundacionales, es parte de las certezas”.

¿Paritario?

“Yo veo que el futuro órgano que redacte la Constitución puede ser paritario, para mí es mucho más importante el mandato, que se fijen bordes”.

Y en cuanto a los quórum, dice: “Al final lo que ocurre es que un quórum tan importante como 2/3 le da poder de veto a una minoría. Yo creo que por 4/7 debiera ser la discusión”.