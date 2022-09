Desintoxicación post 18: "No es recomendable empezar dietas estrictas, acarrean pérdida de agua"

Se acabaron los 4 días de celebración de Fiestas Patrias en nuestro país.

Luego de comer y beber en exceso debido a los festejos, son muchos los que comienzan dietas para bajar los kilos de más post 18.

¿Es recomendable hacer dietas?

“Recomiendo no empezar dietas estrictas después de estas fiestas. Estas dietas acarrean perdida de agua y masa muscular, a largo plazo disminuye el metabolismo. Lo ideal es volver a la alimentación que teníamos antes, si no se venía con buenos hábitos se puede asesorar e incorporar actividad física”.

Revisa la entrevista a Bernardita Vignola, Nutricionista de la Clínica Santa María.

En cuanto a la efectividad de los batidos detox, la profesional detalla, “Estudios que comprueben que los batidos detox funcionen no hay, sólo desintoxica. Empezar a tomar juguitos y alimentarse con este tipo de batidos no es lo recomendable. Hay que cambiar hábitos, no ir a comer todo, hacer dieta y volver a comer todo. Esos cambios le hacen mal al organismo. Eliminar alimentos no es lo recomendable”.

Y recomendó además un consumo equilibrado: “Las proteínas dos veces al día en almuerzo o en la cena, la clave es un consumo adecuado para asegurar que no haya pérdida de masa muscular, son nutrientes que no se pueden reemplazar. En un plato de comida debiera tener proteína, carbohidrato y ensalada”.