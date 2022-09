Ex Director Coreográfico del Bafona: "El interés de ensayar no lo había visto en otros presidentes"

El presidente Gabriel Boric inauguró las fondas del Parque O’Higgins, que estuvieron suspendidas durante dos años por la pandemia del coronavirus, donde bailó algunos pies de cueca y recitó décimas.

Antes de bailar, el mandatario junto con acompañar un C-H-I, dio un discurso donde destacó el regreso de las fondas masivas, tras dos años de pandemia, valorando que las personas puedan salir a recrearse y recalcando a las fondas como espacio de encuentro.

Luego de eso, el Presidente y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, inauguraron oficialmente la fonda del Parque O’Higgins, con un pie de cueca, algo para lo que el mandatario se preparó con anticipación.

Revisa la entrevista al ex Director Coreográfico del Bafona, René Cerda que analizó la participación del presidente durante esta inauguración patria.

“Fue bastante decente, hay un tema con la cueca con respecto a que el chileno no es muy bueno para bailarla. Hay muchos mitos, no es una danza fácil, pero estuvo bastante bien y el interés de él de ensayar no lo había visto en otros presidentes, lo encontré notable haberse preocupado. Salió bien parado”.

¿Qué es lo más importante al bailar cueca?

“La cueca ha tenido muchas variantes de norte a sur, estilos diferentes, pero lo más importante es la comunicación con la pareja, es amorosa, elegante, pero hoy en día la cueca urbana tiene esa libertad, no es tan estructurada en los cambios de lados. Ahora los músicos ayudan pero los que saben, entienden la estructura”.