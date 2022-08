Uso de mascarillas en los colegios: "Existe un riesgo de que el niño no va creando inmunidades"

Un grupo de apoderados pide fin al uso de mascarillas en los establecimientos educacionales. ¿La razón? El riesgo de que los menores de edad no creen inmunidades al no verse expuesto a las diferentes enfermedades.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con la Doctora Marcela Monge, Pediatra y Jefa de Áreas pediátricas hospitalarias de la Red de Salud UC Christus.

“La mascarilla es efectiva, está demostrado científicamente, la hemos usado históricamente en el hospital. Hay que poner en la balanza y hay que ver las variables, una de ellas, la circulación viral, Chile la tiene alta, es un virus presente. En los menores de 5 años es optativa, sobre 12 años debe seguir los mismos protocolos que los adultos y entre 6 y 11 hay que se prudentes todavía”.

¿Hasta cuándo se debe usar mascarilla en los colegios?

“Todavía no es el momento. Chile ha tenido buenos aciertos en el manejo de la pandemia respecto a otros países. No nos cerramos a la posibilidad, pero todavía no vamos a suspender la mascarilla en el uso de colegios”.

La especialista agregó además que “estamos con mucha patología en salud mental, en obesidad, en abuso de pantallas postpandemia. Somos los más interesados es que se escolaricen y hagan una vida normal”.

“Existe un riesgo de que el niño no va creando inmunidades. Hay que aceptar que los niños se enfermen, pero poner en riesgo por coronavirus es grave”.