Niña lleva 7 meses sin ser atendida en H. de Concepción: "Necesita tener un control constante"

Una niña de cinco años espera desde marzo una atención con un inmunólogo en el Hospital Regional de Concepción, ya que el único especialista del recinto lleva siete meses con licencia médica. Desde el recinto respondieron que la ausencia del profesional no ha sido suplementada, por la falta de especialistas.

Revisa la entrevista a Kennia Espinoza, madre de la menor.

Debido a los remedios que ingiere su hija Magdalena, Kennia asegura, “Las drogas que mi hija usa, tienen que ser evaluadas mensualmente, no son fáciles en cuanto a su tratamiento, no se pueden suspender y producen efectos secundarios, por lo tanto necesita estar siempre en un control constante con el innmunólogo”.

“En marzo le tocaba un control y no hubo, me cancelaron la hora sin avisarme y no tuvo nunca más control. Pedí que me reasignaran una hora, me dijeron que lo iban a conseguir en una semana. Fui a verificar y me encuentro con la sorpresa de que el doctor había tomado licencia. Van 7 meses de que mi hija no ha sido evaluada. El hospital se excusa”.

En el recinto hospitalario hay otros casos similares que ya han sido denunciados, según la versión de Kennia.

“Hay 5 casos ya con denuncias en el hospital pero son más niños los que ve este médico. No sé si es falta de recurso económico o disponibilidad. Si el hospital no puede darme una prestación, debe buscarla en otra parte y dármela”.