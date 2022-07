Seremi de Transportes RM por normativas sobre vidrios polarizados: "Es perfectible"

A pesar de que la normativa fue publicada en marzo pasado y desde mayo funciona como marcha blanca, el próximo 11 de agosto, las plantas de revisión técnica empezarán a hacer valer los nuevos factores establecidos para los vidrios polarizados de los autos. Los vehículos que no cumplan con lo establecido, no podrán aprobar el proceso de verificación.

Revisa la entrevista a Roberto Santa Cruz, Seremi de Transportes de la Región Metropolitana.

“Me imagino que no estarían certificadas las láminas. Estamos en marcha blanca por lo que debiera quedar como una observación menor que no rechaza la Revisión técnica, si no que señala que para la próxima quedaría rechazado”.

En cuanto a las láminas, el Seremi nos explica que “hay que tener un nivel de opacidad que no supere en los vidrios delanteros el 70% de luminosidad, en los laterales el 28% y en los traseros el 50% o 70% dependiendo si es transporte escolar o cualquier otro”.

La regulación va enlazada a cómo aumentan los accidentes por la visibilidad que tiene el conductor hacia afuera, por eso se regulan los vidrios.