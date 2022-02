Aumento de hospitalizaciones de niños por Covid-19: Se han registrado 681 casos graves

Preocupación por el aumento de hospitalizaciones de niños tras contraer el coronavirus. Cabe destacar además que sólo el 38% de estos casos estaba inmunizado.

Entre enero y febrero se han registrado 681 casos graves.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con María Luz Endeiza, Infectóloga Pediátrica y Jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes.

Niños menores de 5 años son los más susceptibles

“Es un aumento de casos en niños sobretodo de menores de 5 y 3 años. Muchos de ellos aún no tienen acceso a su vacuna o a la segunda dosis completa. Lamentablemente al haber tanta circulación viral hay muchos casos, aumenta de que ganen una complicación PIMS que ocurre post infección. Son todos estos niños que se contagiaron en diciembre – enero y que están ahora manifestándose con esta forma que es grave que los lleva a la UCI unos días”.

¿A qué estar alerta?

“Comienzan con fiebre alta 39 o 39 y medio. No se relaciona con una nueva infección. Pueden tener síntomas gastrointestinales, fiebre alta, pintitas rojas en la piel, ojos rojos, decaimiento, labios rotos, garganta roja. Algunos de los síntomas que pueden llamar la atención”.

PIMS: Síndrome Inflamatorio Multisistémico

“El PIMS se ha incrementado mucho más. El virus va buscando susceptibles. Inicialmente habían más adultos, como esta gente está vacunada, el virus no vuelve con ellos y busca nuevas poblaciones”.

“Los contagios son mayoritariamente de orden social, no se contagian en los trabajos o clases. El riesgo no está ahí, el virus no está en los lugares, está en las personas”.