Nueva Ley de Migración: ¿Quiénes serán expulsados o reconducidos?

El alcalde de Colchane, Javier García, acusó improvisación del Gobierno en implementación de nueva Ley de Migración, ya que migrantes no son recibidos en Bolivia una vez que ingresaron a terreno chileno y se mantienen en la zona fronteriza.

A través de un video, el jefe comunal aseguró que lo anterior perjudica directamente a los vecinos de Colchane.

Para entender este tema, hablamos con Álvaro Bellolio, Jefe de Departamento de Extranjería y Migración.

“La reconducción está pensada para la gente que intenta entrar a Chile por un paso no legal pero no hace ingreso efectivo”.

“No es una expulsión, a los extranjeros que intentan ingresas de forma clandestina se les dice que van a cometer una falta y se les pide que se queden en su país. La sanción es una prohibición de ingreso por 6 meses”.

“Hay 3 grandes tipos de permiso: la permanencia transitoria, la residencia y trabajo, estudiantes, etc”.

“Si tienes visa tienes que presentarte ante la autoridad del control de fronteras. Hoy Chile analiza los requisitos de salud, los que ingresan por paso no habilitado no presentan ese recurso. El cambio es que los extranjeros ingresen con visa y rut. Nos ayuda a prepararnos para la capacidad de recibirlos. Una gran pregunta que no nos hemos hecho es si Chile debe recibir a todos los migrantes que llegan a nuestro país”.

“Ayer Bolivia recibió a todos los ciudadanos. No salieron del país de tránsito. Nunca se fueron de ese país”.