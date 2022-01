Profesor voluntario en Kenia: "Los niños me dijeron queremos aprender una canción de Chile"

Un profesor chileno se hizo viral en Twitter luego de que múltiples usuarios compartieran un video de él enseñándoles “El Baile de los que Sobran” de la mítica banda chilena Los Prisioneros a una clase en Kenia.

El video fue publicado por el mismo maestro, quien suele mostrar en Instagram diferentes experiencias que vive en sus múltiples viajes.

Ahí, el docente aseguró que el curso pertenecía al quinto grado del colegio Brilliant Stars Junior School en Kenia y que se encontraban aprendiendo la canción en español.

En el fragmento se ve al maestro junto a una decena de estudiantes sentados, quienes interpretan la canción mientras el docente acompaña con su ukelele.

Hablamos con Nadab Sandoval directamente desde Kenia que nos contó más detalles de lo que fue esta experiencia de voluntariado en Kenia que se hizo viral tras este registro.

Voluntariado en Kenia

“Me vine a trabajar como voluntario a Kenia. En 2021 tomé la decisión, estuve trabajando 3 meses en Etiopía, nuestra fundación nos movió a Kenia y nos reubicaron en un pueblito que quedaba a 8 horas de Nairobi hacia al sur, en una localidad. Ahí estuve trabajando en una escuelitas rurales durante 3 meses”.

“Soy profesor de música, en Kenia tienen su lenguaje principal que es el swahili y después el inglés, son idiomas nacionales pero no conocen el español. El Swahili tiene las mismas vocales que nosotros. Cuando empezamos a trabajar la canción no se les hizo tan difícil unir cada una de las palabras. Los niños me dijeron queremos aprender una canción de Chile”.

“El baile de los que sobran”

“A mi de niño me marcaron Los prisioneros, entonces dije ya, les voy a enseñar “El baile de los que sobran”. Entonces empezamos a traducir la letra porque obviamente no podía enseñar la canción sin el contexto, la profundidad de la letra en sí, empezaron a repetir los párrafos para aprenderse la modulación en torno al castellano, español. Después trabajamos la postura corporal para unirlo con la melodía y surgió esto”.

“Nunca pensé que iba a tener tanta llegada y que iba a causar tal impacto. Ha sido muy bonito, he recibido mensajes de varios países”.

“En Kenia las escuelas carecen de instrumentos musicales, hay que fabricarlos, son muy costosos para poder trabajar melodías. Yo compré un pack de instrumentos para poder regalar en los colegios”.

Iniciativa de educación musical para la Nueva Constitución

“Hay una nueva iniciativa para garantizar lo que es el derecho a al educación musical en la Nueva Constitución. Se necesitan 15 mil firmas. Es importante que la educación artística musical sea un derecho que se garantice”.