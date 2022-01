Chile retrocede 14 años en accidentes viales: "Más preocupante es el n° de fallecidos y heridos"

Según el balance de Carabineros, en 2021 se registraron un total de 79.520 accidentes viales en nuestro país, que dejaron 1.687 personas fallecidas.

Esto significa nueve accidentes viales por cada hora y 218 por día.

Ante esto, el investigador en seguridad de tránsito de Ingeniería de la Universidad Católica (UC), Francisco Frésard, alertó un retroceso de 14 años en accidentes de tránsito.

“Los accidentes en sí no es relevante en la medida que no haya personas fallecidas o severamente heridas. Más preocupante es el número de fallecidos y severamente heridos. Si bien la cantidad de accidentes por número de vehículos venían bajando, desde 2016 se revirtieron”.

“Prevalece la velocidad: el factor más importante, no sólo contribuye al aumento de la probabilidad, si los accidentes ocurren las consecuencias son peores; también el uso del teléfono celular en conductores y peatones”.

Ley Cati

“Yo creo que no es un buen proyecto, requiere demasiada implementación y complejidad. En ese tiempo han pasado 12 años en que han muerto más de 2.200 personas al año. Entonces ha fallecido más de 25 mil personas entonces no podemos seguir esperando la tramitación de un gobierno que tardará 10 años en implementarse. Tenemos que partir ahora y no esperar un proyecto que por alguna razón no se ha aprobado”.