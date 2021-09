¡En plena crisis hídrica! 1/3 del agua producida por las sanitarias no llega al consumo humano

Foto: AGENCIA UNO

¿Por qué perdemos agua?

Un tercio del agua producida por las sanitarias no llega al consumo humano por factores como uso social, de bomberos, errores de medidores o filtraciones en las redes de agua.

Una situación de gravedad dado el contexto de sequía en el que nos encontramos.

Revisa la entrevista al Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas.

“El indicador de las aguas no facturadas no es bueno. No se ha logrado avanzar en los últimos diez años, nos preocupa en este escenario de escasez”.

“Estas pérdidas de agua no producen un deterioro directo en la calidad del servicio hacia los usuarios. El problema es que estamos derrochando agua, es una pésima señal que en sequía estemos perdiendo esta cantidad de agua”.

“El promedio del sector es un 33,4%. La legislación no contempla obligaciones respecto de las aguas no facturadas. No tenemos atribuciones para decirle a las empresas que bajen sus indicadores”.

“El estado va a entregar recursos a los que encuentren soluciones a este problema”.