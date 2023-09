"Usted me gusta": el nuevo éxito musical de Koke Núñez en colaboración con Alanys Lagos

Es un cantante emergente y tiene un dominio escénico que no muchos poseen. Se trata de Koke Núñez, quien recientemente estrenó su nuevo éxito musical: “Usted me gusta”, en colaboración con Alanys Lagos. Por ese motivo, el joven participó de una nueva entrevista en Espectáculos por Bío bío Tv, en la que reveló detalles inéditos del proyecto.

En un principio, el artista se refirió al momento que está experimentando en su incipiente carrera, sacando muchas canciones. “Estamos con muchos lanzamientos, estamos en una carrera donde cada mes estamos sacando nueva música”, comentó. Asimismo, reveló que participó en la producción de su más reciente obra: “Estamos aprendiendo, creando. Llevo ya tres videoclips donde también me meto en la edición. Eso es muy bonito porque al final la idea que uno tiene en la mente queda tal cual materializada”.

En cuanto al proceso de crear “Usted me gusta”, Koke Núñez explicó que “fue un proceso muy entretenido”, ya que con Alanys venían hablando hace 1 año y medio por Instagram. En la misma línea, agregó que “cuando iba camino a la casa de la Alanys, no había algo planeado o hecho. Iba en mi autito y de repente se me viene a la mente una melodía que era: ‘Hola señorita nana nana nanana‘… Me dijeron ‘me gusta’, y así nació la melodía”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa con nuestra periodista Camila Arcos.