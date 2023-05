Nacida en Haití y radicada en Chile, Vedala es la flamante incorporación de Sony Music. Un auspicioso paso en su carrera musical que partió, de manera improvisada, en un evento de la Teletón realizado en la Plaza de Armas de La Serena.

“Hay oportunidades que uno no tiene que desaprovechar. Si no me hubiese subido a la Teletón para cantar, no sé si habría llegado a Sony porque, después de eso, ya empecé a cantar en muchos lugares más”, dijo la artista sobre el episodio que se viralizó en las redes sociales.

En su repertorio ya cuenta con dos temas de corte pop urbano, “Avestruz” y el recién lanzado “Cada vez que yo te veo”. De esto conversó en su visita a Bio Bio TV, donde, además, sorprendió al interpretar “I Wanna Dance with Somebody” de Whitney Houston.

Y es que Vedala fue parte de la avant premiere local de “Quiero bailar con alguien”, la biopic sobre el icono del R&B. Al respecto dijo que “de tantas artistas que hay, haberme elegido a mí fue como ‘Oh, my God’. Me preparé y me preparé porque las canciones de Whitney no son para nada fáciles”.

Todos los detalles en la entrevista completa de Bio Bio TV.