Orquesta sinfónica y globos aerostáticos gigantes: así se celebrará el Día de Star Wars en Chile

En el marco de la celebración del Día Mundial de Star Wars, se realizarán conciertos sinfónicos en Viña del Mar, La Serena y La Florida, donde se interpretarán las melodías más reconocidas de la saga.

Falta poco más de un mes para que los fanáticos de Star Wars puedan disfrutar de una experiencia única. Se trata de un concierto sinfónico que se realizará en La Serena, Viña del Mar y La Florida, el que contará con globos aerostáticos gigantes, de Yoda y Darth Vader en su escenografía.

Pese a lo impresionante de los globos, los asistentes no podrán subirse a ellos, a menos que tengan la suerte de ser elegidos para llevar a cabo la experiencia. Así lo comentó Fernando Gómez, director de la Fundación Dream Here, que está a cargo de este evento.

“De repente, por esas sorpresa, puede que alguien del público pueda ser sorteado y pueda subirse a tener esta experiencia de estar arriba del globo”, dijo.

Una de las agrupaciones que interpretará la música de Star Wars es la Orquesta Juvenil de La Florida. Su director, Igor Oses, nos cuenta cómo se tomaron la noticia los niños y adolescentes que serán parte de esta celebración. “Estaban emocionados, les brillaban los ojitos, igual que a mí”, señaló.

Estos conciertos se realizarán en el marco de la celebración del Día Mundial de Star Wars, como todos los 4 de mayo. Esta fecha surge en 1979 como un juego de palabras por una frase de la saga: “May the force be with you”, que se transformó en “May the fourth be with you”, que en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”.

La celebración será en tres puntos del país. 4 de mayo en Viña del Mar, específicamente en la Quinta Vergara, el 5 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Florida y el 11 de mayo en el Estadio La Portada de La Serena.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticket Master para Santiago y Passline para regiones con precios que van desde los $10 mil a los 50 mil pesos, aproximadamente.

Revisa todos los detalles en la nota completa.