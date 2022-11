Reflexiones musicales con Tiro de Gracia: "La vida se va tan rápido como los mismos singles"

La destacada agrupación Tiro de Gracia regresa a la escena musical nacional con su nuevo sencillo “El Santo” junto a Lalo Meneses, el cual desde su lanzamiento ya acumula miles de reproducciones y realiza una crítica a la normalización del uso de armas y las drogas.

Un planteamiento de la realidad actual que vive Chile y el mundo, en donde la música ha adquirido un rol fundamental en los mensajes que se transmite, además considerando el gran alcance que la tecnología permite a los más jóvenes a elegir que escuchan.

En una nueva edición de Espectáculos, la periodista Camila Arcos conversó con los actuales conformantes de la banda, Lenwa Dura y Zaturno, quienes nos cuentan de esta nueva era de Tiro de Gracia.

Trayectoria y actualidad

“Ha pasado de todo en Tiro de Gracia pero lo importante que hoy día estamos en una época más madura por que nuestro público también creció”, sostuvo Lenwa Dura.

Tras su arranque en 1991 la agrupación hip-hopera ha destacado con potentes mensajes en reconocidos singles como “El Juego Verdadero”, “Sueños” y “Check the sound”. Una acción que se réplica en su nueva entrega la cual alude a una serie problemática que enfrenta el país, la violencia y el porte de armas.

“Necesitamos abordar temas país como siempre lo hemos hecho en las canciones. Estamos en la nueva etapa del grupo”, explicó Lenwa Dura y además adelantó que su próximo álbum tendrá como nombre “Rapsurrection” y busca acercarse a las raíces del hip-hop.

Por su lado, Zaturno manifiesta: “Nos tiene contentos el lanzamiento de nuestra nueva canción, ha tenido un cariño increíble del público y es el mensaje que queremos transmitir cuando empezamos Viaje sin Rumbo”.

“Hablamos de la educación, del VIH, en esos tiempos los 90 que era muy fuerte y hoy sigue pasando lo mismo. Las listas de espera en salud, la educación es precaria en nuestro país y a nosotros nos preocupa”, persistió.

Género Urbano

Tras su lanzamiento, “El Santo” acaparó distintas portadas por realizar una crítica al género urbano por su constante alusión a las armas y las drogas. “Estamos hablando de la violencia desatada en nuestro país, la delincuencia, los asaltos, los niños delinquiendo, eso es lo que nos preocupa”.

“Las nuevas generaciones tienen mayor alcance y público que nosotros en este momento y por eso hacemos hablamos de esto por que es un tema país, todos han olvidado lo importante que son los niños y el futuro”, complementó Zaturno.

E insistió: “Más que criticar al género urbano estamos hablando un tema país que nos preocupa que realmente se han olvidado de lo principal, que son los niños y no queremos que tengan tan de ejemplo la violencia”.

Lenwa Dura por su parte, señaló: “Se ha perdido en el rap, en la música urbana y de todo el mundo el mensaje que se quiere transmitir a la gente que escucha. Uno ve la violencia que se vive a diario y nos gustaría que muchos niños perdidos tuvieran ejemplos.

“En Chile falta mucha cultura, centros para que los niños hagan teatro, cine, poesía y que se mantengan ocupados. Cuando uno toma un micrófono la responsabilidad es muy grande”, añadió.

Diversidad en la escena musical

Respecto a la situación actual de la industria, en donde prima la inmediatez y el lanzamiento constante de sencillo, Lenwa Dura se refirió: “Más allá por marcar tendencia y ser fama rápida, las canciones no duran nada. La gente sabe muy bien lo que escucha y queremos que haya espacio para todas las expresiones musicales”.

“Así como el deporte no es solo el futbol, queremos que la música no sea solo lo urbano y haga espacio para todos. Ahora la industria se apoderó de unos estilos y quieren que todo sea rápido y sacar singles, y ese no es el camino”, destacó.

Asimismo el artista recordó décadas pasadas en cuando las fanaticadas de cada banda de hacían notar y contaban con su propia particularidad, como sucedió con otras agrupaciones como Gondwana, Chancho en Piedra y Los Tres.

“Hay muchos artistas que le deseamos lo mejor e igual está bien que les vaya bien a las nuevas generaciones como Pablo Chill-E o Paloma Mami. A lo mejor no vamos a cambiar el mundo pero si vamos a poner el tema de la violencia en la boca y conciencia de la gente que nos sigue”, cerró Zaturno.

Escucha la nueva canción de Tiro de Gracia junto a Lalo Meneses “El Santo” en las principales plataformas musicales como Spotify y Youtube.