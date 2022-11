Johnny Sky recorrerá Chile con el "I’m Back" Tour: "Van a escuchar melodías que vienen de mi vida"

El Príncipe de la Bachata llegó a Chile para una larga estadía, se trata de Johnny Sky, el artista dominicano autor del éxito “Quiéreme”, que fue lanzado el año 2015 liderando los principales rankings de música latinos.

Tras estar un periodo alejado de lo musical, el interprete regresó con el lanzamiento de su nuevo single “Only You”, cuyo videoclip grabó precisamente en nuestro país y la canción viene a marcar un cambio en su sonido habitual.

En una nueva edición de Espectáculos, conversamos con Johnny Sky sobre las novedades que se vienen para el próximo año 2023, entre ellas un nuevo álbum y una gira a lo largo de Chile.

Próximo álbum y Only You

“En esta nueva etapa de Johnny Sky estoy tratando de ser lo más honesto y genuino posible con mi música. Van a escuchar melodías que vienen de mi vida, estoy hablando de mis experiencias personales o de gente cercana que quiero”, detalló de su próximo álbum musical.

Oriundo de Nueva York y con solo 25 años, Johnny Sky ha logrado posicionarse entre los principales exponentes de la bachata como Romeo Santos y Prince Royce. Sin embargo, el artista destaca por su versatilidad al momento de interpretar y en su próximo álbum busca explorar nuevos sonidos.

“Yo siempre lo he dicho de mi inicio, nunca me he clasificado como un bachatero y ha sido algo presente en mi casa y cultura. Cuando empecé como artista era el boom del género y habían grandes exponentes musicales”, dijo.

Y agregó: “Lo mío es el pop y el R&B. Mis influencias siempre han sido Rihanna, Bruno Mars y One Direction cuando estaban juntos. Me dejé llevar por esa corriente y como podía mezclarla con mi cultura latina, me funcionó súper bien”.

A diferencia de otros cantantes, Sky ha versionado a bachata importantes éxitos musicales anglo tales como “Diamonds” de Rihanna y “One More Night” de Maroon Five, el cual fue lanzado como sencillo en 2015.

“Only You” es lo más reciente de Johnny Sky y para su lanzamiento decidió realizar un showcase íntimo con el público chileno. “Fue como un sueño hecho realidad, en el momento no lo asimilaba. Fue ver personas que me apoyaron en periodos difíciles y ahora me ven renacer y tener ese momento íntimo, significa el mundo para mí”.

“En el video de Only You tuve la oportunidad de vestirme yo mismo y ver toda esa parte creativa que va en mano con las otras cosas que a mi me gustan, como el teatro y la moda”, se refirió.

I’m Back Tour en Chile

“Vine por que en lo que respecta al apoyo, cuando miro los números, de donde viene más mi fanaticada es en realidad de Chile. Que mejor manera de reiniciar con la gente que me estaba apoyando especialmente en estos momentos que no estaba lanzando música y uno difícil en mi vida”, expresó el cantante.

Respecto a su siguiente gira musical, adelantó: “En enero vamos a anunciar un par de fechas para que estén atento a todas mis redes sociales. Voy a estar en Chile por mucho bastante tiempo y tenemos un par de cosas preparadas para lanzar un disco el año que viene”.

“Sentía un deber con mi gente de entregarle mi música y vivirla juntos. Hubo momentos en que estaba listo para darme por vencido, uno trataba y tenía el hambre de hacer las cosas pero nunca se daban. Me hice muy creyente de que el tiempo viene cuando le toca a uno y eso me mantuvo”, afirmó.

El éxito tras “Quiéreme”

“Quiéreme, es la canción que me ha marcado como artista, es la que he tocado por todo el mundo. y por la que reconocen a Johnny Sky hoy en día, esa canción me mantuvo vivo”, subrayó.

Sobre la historia del single, señaló: “Estaba en Miami y Luis Enrique, el salsero me había escuchado y se comunicó con mi productora en ese tiempo diciendo que tenía una canción para mí. Luego salió el single, pegó y ha sido la marca y el sello mío”.

“Mi mamá y mi papá de pequeño me decían que me apoyaban en lo que sea si yo tenía la pasión de hacerlo. Me ponía a imitar cantantes y buscaron una maestra de voz y al no tener recursos por obra de dios me empezaron a dar las clases gratis”, contó de su inicio artístico.

Asimismo, añadió: “He sido muy dichoso y bendecido en la vida por que las oportunidades siempre se me daban y estaban presentes. Empecé a cantar ópera, entrené clásicamente hasta los 18 años y luego me dediqué a la bachata y el pop. Con eso me formé como artista, cantante e interprete”.

Revisa la entrevista completa a Johnny Sky junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.