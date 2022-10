Rozalén vuelve a Chile con su tour "El árbol y El bosque": "Es un montón de celebraciones juntas"

La cantante española Rozalén vuelve a Chile con su tour “El árbol y el bosque” y la cita tendrá lugar este 29 de octubre en el Teatro Oriente a las 21 horas. La destacada artista se reencuentra con el país con un fuerte discurso de activismo social marcado por la sensibilización de la salud mental con su reciente canción “Agarrarte a la vida”.

En una nueva edición de Espectáculos, conversamos con la artista sobre esta nueva presentación y cómo ha influenciado la psicología en su carrera musical.

“Me parece importante este reencuentro, va a haber mucha lagrima y mucha celebración y hay muchas canciones nuevas”, expresó.

Revisa la entrevista completa a Rozalén junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.

Reencuentro con Chile

La destacada artista española debutó en 2013 con su disco “Con derecho a…”, en donde destaca el sencillo “80 veces” y a la fecha ha recibido diversos reconocimientos con nominaciones a los Latin Grammy y el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021.

“Este concierto es un montón de celebraciones juntas, es la primera vez que vengo con todo el equipo, somos 8 en el escenario y estará Beatriz que es mi interprete de signos”, sostuvo.

Y sobre esta medida de inclusión en la música, señaló: “Eso te hace pensar que tu realidad no es la única y todo el mundo puede ir a disfrutar de algo sin que nos señalemos por las distintas capacidades. Lo llevamos haciendo 12 años y es parte fundamental de show, la lengua de signos es bellísima”.

Visibilizar la salud mental con la música

Rozalén además de cantante es psicologa, lo cual le ha transformado en toda una herramienta de inspiración para las letras de sus canciones, en donde busca visibilizar diferentes realidades. “Agarrarte a la vida”, es una de ellas y habla abiertamente del suicidio.

“Es un tema bien fuerte y a veces me meto en cosas delicadas. Es una canción que habla del suicidio que es una palabra que asusta un poco y estos han aumentado en la gente joven. He tenido gente muy cercana con esas ideas y hasta que no lo vives no te atreves a dar el paso”, dijo.

Y añadió: “Me encanta utilizar la música para visibilizar esto. Con los comentarios de la gente te das cuenta que es algo que era necesario hablar y es una canción que pueda arropar mucho a quien se queda”.

Además la artista enfatizó respecto a la situación actual de la salud mental por el auge de las redes sociales, en donde muchas veces las personas solo proyectan una parte pequeña de su vida y viven pendientes a la reacción de los demás.

“El amor social es muy fuerte y de manera natural me sale escribir de eso más que el romántico”, subrayó.

Colaboraciones

“Con Mon Laferte colaboramos en pleno confinamiento y todo surgió en un verano que ella fue a España. Abrimos un vino y me dijo que le encantaría hacer una canción mexicana norteña que sea cantada por una chilena y española. Resulto ser muy divertida”, mencionó.

La cantante destacó el fenómeno colaborativo que se ha ido manifestando en la industria musical lo cual ha permitido el descubrimiento de nuevos talentos y su proyección internacional. “Amo muchos artistas de Chile como Manuel García, me encanta Francisca Valenzuela y mi favorita es Ana Tijoux, me encantaría colaborar con ella”.

“Violeta Parra y Víctor Jara son un referente total. Mi vocación está compartida con la psicología social y se unen muchas cosas, me encanta la gente comprometida por que antes de artistas somos ciudadanos”, cerró.

Entradas y valores para el concierto de Rozalén en Chile disponibles vía Puntoticket.