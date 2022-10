Entrevistamos a Morat en su regreso a Chile: "Nuestra banda es una casualidad muy loca"

En la previa de sus dos shows en Chile, conversamos con la banda Morat. Música, la fanaticada, su historia y algunas anécdotas de sus canciones junto a nuestra periodista Camila Arcos (@camifeeer).

El grupo Morat agotó sus entradas en menos de 2 horas de puestas a la venta, un fenómeno que ha ido creciendo cada vez más desde su primera visita a Chile en el año 2017. Morat se ha convertido en todo un suceso en nuestro país, ya que su música ha conquistado el gusto de los chilenos al grado de agotar cada presentación e incluso han conformado parte de la banda sonora de populares teleseries nacionales.

El exitoso grupo conformado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas se encuentra realizando una gira mundial presentando lo mejor de su música.

Revisa la entrevista del grupo colombiano en Biobiotv.

Morat World Tour

Martín Vargas: “Estamos felices de estar en Chile, es un sentimiento brutal. Vinimos hace más o menos un año, llegamos hoy otra vez con otra gira, un concierto, con nueva música, visuales, arreglos y es muy lindo porque siempre, desde el momento uno nos han llenado de sorpresas. Sale una fecha, se vende, entonces le tenemos un montón de cariño al público chileno y no se imaginan lo que va a ser el concierto con el que le vamos a llegar mañana”.

Su relación con el público nacional

JP. Isaza: “Nos gusta pensar que tenemos unos cimientos muy fuertes con la relación con el público chileno. Tocamos por primera vez en el GAM que es un teatro de más o menos 300 personas, hicimos una presentación que fue un concierto/conversatorio en el que explicábamos algunas de nuestras canciones, fue un muy buen comienzo en nuestra relación. Poco a poco hemos ido tocando en sitios más grandes hasta llegar al Movistar Arena. Estamos felices y nos enorgullece poder reconocer a gente que estuvo en esos primeros conciertos y que sabemos que va a ir a los conciertos de este fin de semana”.

Su relación con Juanes

JP. Villamil: “Increíble para nosotros, todo lo que ha representado Juanes en nuestra carrera es una locura, para nosotros el simple hecho de estar cantando con Juanes era un sueño casi que inalcanzable y estaba ahí, fue emocionante y hoy por hoy volver a hacer otra canción con él es increíble. De alguna manera mirar hacia atrás y ver esa evolución es igualmente chocante. A nivel personal es importante. Si no fuese así no estaríamos haciendo las fechas con él en Colombia. Lo queremos un montón y es un profesional de 10.

“Las cometas siempre vuelan en agosto”

Simón Vargas: “Colombia tiene una historia que es importante recordar y alguna vez Villa lo dijo y me parece que es bonito: vivimos en un país tan desmemoriado en donde no acordarse de las cosas obliga a que la gente actúe de una u otra manera, cantarle a la memoria y a las cosas que sucedieron es una manera de hablar de cómo las cosas pueden ser mejores. La idea era hacer un recuento, un llamado a la esperanza y darle cara y luz a los líderes de nuestro país que trabajan porque el país sea mejor. Para nosotros son ante todo un grandísimo ejemplo”.

JP. Villamil: “Me parece interesante que pregunten en Chile por esa canción porque en algún momento tuvieron un momento coyuntural muy similar hace unos años con manifestaciones sociales entonces también es una cosa muy bonita porque algo que terminó pasando con la canción es que alojó algunos sentimientos de otras personas en países completamente distintos. Fue una sorpresa muy bonita”.

Morat

JP. Isaza: “Es un fact que quizás la gente no sabe, es que Simón y Martín son hermanos además. Dentro de nuestra banda somos familias por las circunstancias que vivimos. Yo creo que nuestra banda es una casualidad muy loca que nos tocó quién sabe por qué, no solemos pensar en eso porqué estamos en nuestra rutina pero suelo reflexionar acerca de lo improbable que es que nos hayamos encontrado y que todos hayamos decidido optar por este camino. Hay algo que yo rescato de nosotros y es que hay un ente, que no es una persona, que es más grande que todos nosotros, es la banda misma, Morat. Es muy bonito pensar que ese es el concepto del grupo, no son cuatro personas haciendo música aparte, es un ente, una marca y un logo que nos une a todos por un bien común y hacer música que ojalá a la gente le cambie la vida”.

JP. Isaza: “Yo creo que la gente espera de uno ese discurso como de las canciones de rap: para los que no confiaron en mí. No somos tan usuarios de ese discurso, no podemos quejarnos de nuestro proceso, nosotros creemos que somos muy afortunados. Obviamente tuvimos momentos difíciles pero lo mas importante es que nos encontramos y para todos ha sido la garantía de que las cosas van a seguir saliendo bien mientras estemos juntos”.

JP. Villamil: “Va a estar absolutamente increíble. Es un concierto distinto, prepárense, apréndanse todas las canciones, calienten. Los esperamos y un abrazo muy grande”.

El Festival de Viña del Mar

Simón Vargas: “Obvio sí, Viña es una leyenda, es de esos festivales que son una leyenda, en Latinoamérica no hay tantos y eso es una cosa que es bien emocionante. Nosotros desde muy pequeños sabemos de la leyenda, del monstruo, de las gaviotas y de todo lo que hay alrededor. Estaríamos encantados de ir, sentimos que sería un honor, sin embargo también sabemos que para llegar a Viña se necesita tener cierto recorrido y tampoco tenemos prisa, esperamos que llegue, pero las cosas a su tiempo”.