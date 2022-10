Álvaro Escobar y "Todas esas cosas maravillosas": "Yo creo que necesito hacerla, me ayuda"

El conmovedor testimonio de un hombre que, desde los 7 años, comenzó a hacer un listado de razones para vivir, llega a Teatro Camino, con la destacada interpretación de Álvaro Escobar.

“El 8 el 15 y el 22 en Teatro Camino y es un regreso, va y viene, siempre está disponible, eso es lo que pasa con “Todas esas cosas maravillosas”, la piden, es una obra que hace bien”.

La obra “Todas esas cosas maravillosas” del dramaturgo inglés, Duncan MacMillan, muestra el esfuerzo de un niño por alentar a su madre depresiva, después de su primera crisis. Se trata de una lista que crece a lo largo de los años, en respuesta a los más diversos desafíos que propone la vida. “Cosas maravillosas” que también representan los infinitos esfuerzos que las personas son capaces de hacer por quienes aman.

“A pesar de que habla de un tema difícil, el dramaturgo encontró la forma de desdramatizar lo dramático que tiene la depresión. En algún momento la crítica se ha referido a esta obra como la obra más entretenida que jamás verás acerca de la depresión. Porqué te sientas a hablar de un tema que no quieres hablar, y entras y sales de la emoción, de manera que puedes llegar hasta el final del tema, habiendo pasado por ahí y con la atención de querer seguir aquí, asegura Escobar”.

Más allá de un montaje tradicional, es una experiencia escénica que permite la participación del público, dirigiendo su atención hacia las razones más simples y profundas por las que vale la pena vivir.

“Este es el testimonio de un niño que a los 7 años empezó a escribir una lista de cosas por las que vale la pena vivir, se la hizo a su mamá porqué estaba triste, deprimida. Y tu vas creciendo con este personaje, que se va encontrando con gente importante, relevante en la vida. Reparto la lista y les pido la cooperación a algunos. Les pido que sean X, les digo lo que tienen que decir, no es complicado, es divertido, sin que puedan pasar un mal rato. Siempre hay una buena razón porqué eres elegido. La magia se produce de muchas maneras”.

Como han sido muchas funciones y todas ellas han dejado algo diferente. Álvaro Escobar nos cuenta una que lo marcó.

“Yo le hago un homenaje a una persona que fue súper importante para mí, a mi psicopedágoga, yo a ella le contaba todo y tenía un método especial. Berta Álvarez, era la profe de castellano. Termina la función y a la persona que le pedí que la interpretara me dice que era su suegra. Ella era la nuera de la Miss Berta. Esa profesora cuando yo estaba en quinto básico me preguntó si mis papás habrían considerado la posibilidad de que yo tomara clases de teatro. Yo estaba por favor que no se le ocurra decirles, ella algo vio”. Anécdota que le cambió la vida y que cuenta ahora que cumple tres décadas trabajado como actor.

¿Por qué realizar esta obra?

“Antes de la pandemia la necesidad de hacerla eran las cifras de depresión y con la pandemia eso se agudizó, hicimos la función en línea. Se logró y se hizo por zoom, un vivo falso, la grabamos acá. Genera un hábito, en poner tu atención en las cosas que te hacen sentir bien sin desconocer los problemas”.

“Todas estas cosas maravillosas” tiene un trabajo asociado a fomentar el ver el lado bueno de la vida, es por eso que surge la interrogante sobre lo que ha ganado Álvaro como actor en medio de este trabajo que deja tan felices a los asistentes.

“Yo creo que necesito hacerla, no es del todo altruista. A mí me sirve, yo la necesito, me ayuda a enderezar la antena. La vida no está fácil a pesar de que uno tiene más cosas por las que agradecer, acá se hace sumamente palpable, explícito, el ejercicio de enderezar la antena para que la cabeza no se vaya a lo que está mal, si no a lo que está bien y hay que agradecer”.

Lo positivo de este trabajo conjunto es que “no es buenismo, estos son recursos que encontró el dramaturgo para que nosotros podamos atender un testimonio cuyo tema es la depresión y las consecuencias fatales que podría tener, es un recurso que te recuerda lo que es bueno”, cierra.

Todas esas cosas maravillosas

Las funciones se realizarán los sábados 8, 15 y 22 de octubre, a las 20:00 horas, en Teatro Camino, ubicado en Antupirén 9400, Peñalolén.

Valor de las entradas: $10.000 general. $8.000 Estudiantes y Adultos Mayores (Para hacer efectivo este valor, pedir a contacto@teatrocamino.cl código especial)

Para más información visita: Teatro Camino.