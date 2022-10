Camila Moreno: "Creamos una historia y un mundo visual que no pudimos llevar antes a un concierto"

Camila Moreno regresa a los escenarios de Santiago tras su exitoso paso por el festival Lollapalooza 2022, esta vez no lo hará sola y congregará a grandes voces femeninas de la escena musical chilena.

Las confirmadas son Juanita Parra, Javiera Parra, Soulfia, Rubio y Princesa Alba, con quien lanzó el reciente remix de la canción “detonación”, de su galardonado álbum Rey, el cual cumple un año de su lanzamiento y será celebrado en este recital lleno de ciencia y ficción.

El evento tendrá cita en el teatro La Cúpula el viernes 7 de octubre a las 21:00 horas. Las entradas están a la venta vía Passline.

Conversamos con la destacada cantautora nacional, Camila Moreno quien nos adelanta más de su próximo show y el proceso creativo que involucró su último trabajo musical. Revisa la entrevista completa junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio Tv.

Primer aniversario de “Rey”

“Cuando salió el disco no pudimos hacer este gran espectáculo que acompaña el estreno. Es un disco conceptual con 20 tracks y es un mastodonte de música y de concepto. Está acompañado con una estética que tiene que ver con la ciencia ficción, con la distopía y el apocalipsis”, señaló la artista.

Además, respecto a su presentación en La Cúpula adelantó que será una completa producción de escenografía, vestuario y maquillaje. “Creamos toda una historia y un mundo visual que no hemos podido llevar a los conciertos y esta va a ser la oportunidad de hacerlo”.

“Es un concierto autogestionado que hacemos con nuestras propias manos y recursos. Lo que hacemos en vivo tiene mucho de rock y de íntimo a la vez, momentos muy ruidosos e introspectivos. Hay un momento que canto a cappella”.

Cumbre musical femenina

No obstante, una de las grandes novedades será la participación de diversas exponentes femeninas de la música nacional, en ese punto Camila es enfática en la conexión que se produce entre las mujeres. “Es muy potente cantar con otras artistas. Hay una fuerza creativa imparable y está expresada en todas estas chiquillas que están invitadas, es hacer una suerte de catarsis colectiva”.

“Hay un dolor que nos une a las mujeres pero que se ha transformado en fuerza. Cuando nos juntamos hay algo especial que no ocurre en los grupos mixtos, tiene que ver con el aquelarre y la complicidad”, añadió.

Entre las invitadas está Princesa Alba, con quien recientemente colaboró para darle un aire más pop a la canción “detonación”, donde Moreno menciona que: “Ella aceptó este nuevo desafío y lo hizo tan bien, fue impresionante cuando llegó al estudio y más que un feauturing es una colaboración ya que ella igual compuso”.

Carrera Independiente

“Ha sido un camino como empujar un barco, algo que es pesado pero a la vez siento que he tenido mucha suerte por que he hecho lo que he querido, porqué justamente soy independiente. No tengo que rendirle cuentas a nadie”, precisó.

Además, agregó que: “Uno tiene que ver con el factor experimental y si quiero expresarme social y políticamente no quiero estar pidiéndole permiso a nadie”.

Tras el lanzamiento de su primer disco “Almismotiempo” en 2008, Camila Moreno ha lanzado tres álbumes más, en los cuales ha ido experimentado diferentes sonidos y géneros musicales. “Soy una artista que ya existe y tiene un patrimonio. No es llegar y firmar ya que hay una propuesta que hay que respetar”.

Premios Pulsar y proceso creativo de “Rey”

La gran triunfadora de los Premios Pulsar 2022, aludió sentirse muy contenta por los xx premios recibidos y enfatiza que: “Hay un gesto importante por parte de la industria ya es poco el espacio para la música independiente, indie y más alternativa”.

Para finalizar, la destacada cantautora nacional contó sobre el proceso creativo tras su álbum “Rey”, en el cual trata temas como el feminismo, la sexualidad y sobre su identidad, todo esto en un mundo inspirado en su gusto por el comic y la “ciencia ficción retro futurista”.

“Fue peligroso para mi hacer este disco en todo sentido. Cambié el look, el sonido y todo lo hicimos en una pieza y nada más. Personalmente me hizo reconciliar con mi historia”, cerró.

Revisa la entrevista completa a Camila Moreno es Espectáculos biobiotv.