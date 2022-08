Savka Pollak y "Encuarentenadas": "No es sólo un libro erótico, lleva harta profundidad"

El 2020 pareció un año para estar encerrada. Pero, ¿Cuánto tiempo llevábamos encuarentenadas dentro de nuestras propias paredes mentales? Sobrellevar las tareas del hogar, cuidar y educar a los hijos, sumado al trabajo, puede hacer que la vida se pase sin notarlo. Y de pronto, una llamada, en plena pandemia, puede desatar las pasiones que teníamos ahogadas por años de cuarentena interior.}

Con este enganche, la presentadora de televisión y escritora Savka Pollak llega con su primer libro “Encuarentenadas: Ni el Covid nos quita lo calientes”.

“Es un libro que escribí con mucho cariño y sin darme cuenta. Fui notando que hubo muchos factores que se daban en el libro: mucho humor y una crítica social bastante aguda sobretodo con respecto al rol de la mujer en la vida, no sólo en la sexualidad. Es un trabajo para entretenernos, la idea es que uno pueda identificarse, sacar ideas. Disfruté mucho escribiéndolo”.

Entre las técnicas literarias que utilizó para ir desarrollando su relato, nos cuenta que: “Con respecto a un mismo acontecimiento hay miradas distintas, mientras más cerca están las emociones uno puede decir que es una mejor relación que otra. Este libro relata acontecimientos, anécdotas que están ficcionadas, pero también pongo las visiones de la mujer y hombre. Fue un tremendo desafío. Traté de representar las dificultades que en pandemia se hicieron notar pero que son problemáticas que vivimos madres y mujeres todos los días”.

Incluso ahondó en el amor romántico y en la necesidad que presenta la mujer dentro del acto sexual. “El tiempo pasa, cambiamos de roles, queremos llegar a espacios nuevos, pero dentro de nosotras hay una mujer que quiere ser cuidada, considerada, reconocida en todas sus funciones”.

¿Quedaron historias pendientes?

“Después que lo terminé me empezaron a contar un millón de historias más y me dan ganas de escribir 10 libros más con la misma temática, pero también se presentaron otros intereses que quiero desarrollar y tal vez no sean a través de la sexualidad, que tienen que ver con las mujeres desde otros lugares. Cómo crían las mujeres solar, es un tema en el que indago, también de las dificultades sociales a la hora de maternal”.

Ser escritora en Chile

La presentadora de televisión nos habló sobre las dificultades a la hora de acercarse a la escritura en un país como el nuestro.

“Es difícil como autor de un libro el que realmente te vaya bien y poder dedicar el tiempo que uno quisiera a una obra como esta. Tiene un trabajo súper grande y cuesta materializarlo porque es caro y difícil. Si hubiera alguna forma más fácil o financiamiento para desarrollarse como escritor y los caminos fueran más simples para llegar a librerías y gente, seguro que tendríamos mejor literatura, escritores nuevos y sería más fácil poder acceder”.

Un trabajo que sin duda la ha llevado a explorar nuevos desafíos profesionales.

“Quiero crecer más como escritora”, cerró.

Revisa la entrevista a Savka Pollak, junto a la periodista Camila Arcos (@camifeeer).