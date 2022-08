Sergio Lagos y la industria musical en Chile: "Para que haya música hay que romper mucha legalidad"

EL músico, periodista y animador nacional Sergio Lagos, lanzó su quintó álbum junto a los Gaffers. Bajo el nombre de “O”, esta nueva entrega llega con 10 vibrantes canciones de las que se desprende “Savia” junto a Nicole.

El disco ya está disponible en un formato, acústico, eléctrico y con canciones interpretadas en vivo.

Acerca de “Savia” ft Nicole

A pesar de que la pareja de músicos lleva muchos años, son pocas las veces en las que han compartido musicalmente. “Hemos definido mantener ciertas aguas separadas porque ambos procesos son intensos y distintos. Todo el tiempo me deslumbro con lo que ella hace, su creatividad y altura como artista, ella también ve la contraparte nuestra con muy buen ánimo. Este boceto de canción nació hace años atrás, lo tenía medio guardado, le gustó y terminamos por cerrarlo. No son muchas las instancias donde compartimos esta pasión que nos conecta”.

En cuanto a la música Lagos nos cuenta: “La música es el aire que respiramos, necesitamos escuchar las canciones del otro. Lo importante es la pasión que ellos podrían manifestar. Que alguien le dedique concentración y cariño a un arte siempre es especial”.

Su faceta como compositor

¿A qué le canta Sergio Lagos?

“No tengo una suerte de aclamación, un itinerario, poemario o declaración de intenciones con mis canciones, es una suerte de diario de vida. En algún momento fue sólo Marciano, pero desde el 2007 vengo haciendo un testimonio de lo que me pasa a través de estas canciones. Nadie necesita la música pero te puede salvar la vida”.

45 años sin Elvis Presley

En medio de un nuevo aniversario de la muerte del icónico artista, Sergio Lagos rememora la conexión de la radio, la música y su familia. “Mi padre hizo 25 años un programa de Radio “Por el camino de la salud con el Doctor Sergio Lagos Olave. Escuchando Bio Bio se entera de la muerte de Elvis, es la única vez que se vio a mi papá llorando largo y tendido. Era una figura que constituyó muchas cosas. Mi papá era un pequeño Elvis en estas latitudes”.

La música en Chile

“A veces Chile es muy ingrato, para que haya música hay que romper mucha legalidad. Es difícil que la gente llegue a la música. Debemos abrir, son temas que no están en el itinerario de nadie, necesitamos música para volver a querernos”.

Y sobre los avances de la industria nacional, reconoce que “hay una valoración de lo local, miramos la cumbia como un fenómeno mucho más rico que hace 30 años atrás, volvemos al canto nuevo con tantos autores, el punk no desaparece y así. Mientras más música nos metamos en el alma, siempre va a hacer mucho mejor”.

“O”

“Empecé a confundirme sí era O un 0 o un círculo. Después me di cuenta que tiene que ver con el libre albedrío, la posibilidad de opción que tenemos los seres humanos todos los días. Constatar que está la opción permanente y el camino lo decides tú. Este disco es el disco en el que todo lo aprendido dio pie a este, me atreví a cantar con el corazón abierto y no tanto búsqueda de imágenes o estéticas. Es ser más honesto en estos términos”.

Daddy Yankee

Corría el año 2006 cuando una de las figuras más importantes del reggaetón, formó parte del Festival de la Canción de Viña del Mar.

Con una presentación icónica que marcó la historia, Sergio Lagos lo presentó en las propias palabras que Daddy utilizó en su álbum “Barrio Fino”.

El puertorriqueño bajó de una silla de oro y enloqueció al monstruo, en una presentación inolvidable.

Con el retorno de Yankee a nuestro país, son muchos los usuarios que anhelan que Sergio Lagos sea quien despida al Big Boss en su gira del adiós.

“Es bonito estar en un momento tan cercano para la gente. No puedo ni acercarme a vaticinar lo que puede pasar, no lo creo. Alguien me propuso que fuera al show con un megáfono, para que un minuto antes empecemos todos juntos a gritar el texto. Es Daddy el que tiene la última palabra, una vez más”.