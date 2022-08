Mau y Ricky "Desgenerados Tour": "La música no debiera tener ningún tipo de límite"

El dúo venezolano Mau y Ricky llegará por primera vez a Gran Arena Monticello el próximo viernes 9 de septiembre, para mostrar sus grandes éxitos y adelantar parte de su nuevo material musical que lleva el mismo nombre de la gira que se inició en Argentina: “Desgenerados”.

Ricky: “Desgenerados no es solo la gira, también es un álbum que empezó con 3 de la mañana, una celebración a la diversidad y expresarse uno tal como es. Nos cansamos de no saber cómo explicar nuestro género musical. Los artistas nos sentimos limitados por el género musical que nos ponen, estamos acostumbrados como industria a hacer eso. Me gusta la idea de poder ir variando un género musical sin que importe realmente, es una búsqueda humana que vivimos todos. Es un show que de verdad va a dar mucho de qué hablar. La gente es tan parte del concierto como uno, es de verdad nuestra gira soñada”.

Mau y Ricky llegan con un show llamativo que tendrá una imponente puesta escena y una potencia musical, que hará bailar a todo el público que llegue al recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal.

Mau: “Estamos más emocionados de lo que se imaginan. Venimos muchos años soñándolo, es lindo ver que se va a dar, se ha pospuesto, pero gracias a Dios estamos a punto de vernos y eso ya no se cambia. Todas esas ganas que llevamos acumuladas van a valer la pena. Puede que se convierta en uno de mis shows preferidos que he dado en mi vida entera por las ganas que tengo de cantar en Chile”.

En cuanto a la música, Mau Montaner nos asegura que “no debería tener ningún tipo de límite. Si es el lenguaje universal no debiera tener tantas líneas, debiera tener menos limitaciones. Nosotros como banda, tratamos de ser genuinos con quienes somos y las influencias que estamos viviendo en el momento que estamos haciendo música”.

Una familia musical

Ricky: “Nuestra relación con la música viene desde chicos, empezamos tocando en la banda de nuestro padre (Ricardo Montaner), un poco como excusa para crecer musicalmente. Esa época nos dio la herramienta para entender la industria, la gira y empezar a escribir canciones. Nos llevó a componer para otros artistas, hay un porqué detrás de todo. Nos llevó a otros géneros musicales a otras maneras de decir las cosas. Como artistas se fue trazando de esa manera, nuestra historia”.

Colaboraciones y amigos en la industria

Mau: “Me parece de lo más hermoso, compartir musicalmente trae muchas cosas lindas, siento que acerca a la gente con la que se está trabajando, acelera el proceso de amistad y de hacer cercano a alguien en poco tiempo. Ayuda a que haya menos ego en una industria dominada por el ego. Estoy constantemente queriendo que a mis amigos les vaya increíble, si les va mejor, me pongo feliz. La idea es que nos ayude a crecer, ayudar a seguir impactando a la gente de manera positiva”.

Ricky: “Lo que más nos gusta es hacer música con gente que queremos mucho. No tenemos que trabajar con nadie que no nos provoca. Canciones como Amén o con Camilo, es bonito como fuimos encontrando nuestro sonido e identidad artística juntos. Él tiene tanto que ver en nuestra carrera como nosotros en la de él”.

Tik Tok y su influencia

Mau: “Es loco que hace 4 años jamás me hubiese imaginado que Tik Tok iba a significar lo que significa en nuestra vida artística. Hay gente que ha conocido canciones nuestras gracias a Tik Tok. Nosotros no somos los mejores bailarines de los challenges de Tik Tok pero amamos poder estar rodeados de gente que nos sigue, nos ayuda a que la gente conecte. Hemos recibido mensajes hermosos”.

Las entradas para el concierto están a la venta por el sistema Topticket.cl.

Gran Arena Monticello recibirá al público con todas las medidas sanitarias dispuestas por las diversas autoridades y los asistentes deberán contar con el Pase de Movilidad habilitado que será exigido en la entrada, por lo que se recomienda llegar con el debido tiempo de antelación.