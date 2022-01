Dani Ride y Drama Pop: "Ha sido complejo desarrollarme en esta sociedad, el disco habla de eso"

Dani Ride se encuentra ad portas del lanzamiento oficial de su tercer álbum “Drama Pop”.

La producción editada a fines del mes de octubre, tendrá su estreno en sociedad el próximo 28 de enero, en una cita en Teatro Coliseo.

Acá el artista hará un repaso integro de “Drama Pop” un álbum que cuenta su historia y su búsqueda de la propia identidad.

El concierto contará también con un repaso de sus dos primeros discos “Lovya” y “Tardé en encontrarme” con varios invitados sorpresas sobre el escenario.

Revisa la entrevista a Dani Ride en Bio Bio Tv.

Sobre “Drama Pop”

“Drama Pop es el primer álbum que hago trabajando desde un concepto. Mis primeros álbumes fueron más experimentales, este es más resolutivo de la identidad y de la propuesta musical que quiero proponer de aquí en adelante. Permite una evolución dentro del pop latino y alternativo”.

“El disco es una apología a un niñe intersexual que soy yo misme. La mayoría del tiempo me refiero a mi misme con los pronombres neutros. Nací intersexual, es el género neutro, el sexo biológico neutro. Se nace macho, se nace hembra pero también se nace intersexual. A los 3 años se me asignó un género, el masculino y me he desenvuelto en una sociedad que me ha hecho conflictuarme con mi cuerpo, con mi orientación sexual, con mi expresión de género que son tres cosas distintas. Ha sido complejo desarrollarme en esta sociedad, el disco trata de esa experiencia”.

“Drama pop es la historia de mi infancia en la que cuento lo que fue para mí ser un niñe que no tenía integrado los conceptos patriarcales. La canción habla de estas luchas que tuve que ir viviendo, las peleas de mis padres respecto a como criarme, el tema de los colores, texturas”.

Su show en Teatro Coliseo

“Tengo una emoción que no se puede contener mucho, los shows en vivo los planifico con mucho tiempo de anticipación, siempre se me van ocurriendo cosas, de repente improviso cosas en el escenario. Es lindo vivir ese momento, que sea tan mío, tan nuestro. Es magia pura lo que pasa aquí”.

La historia detrás de sus álbumes

“Lovya es un disco que significa “Te amo”, este disco define mi gusto por la música, la identidad que quería llevar. El segundo que se llama Tarde en encontrarme justamente es el proceso de búsqueda de una identidad, cambio el estilo, un compilado de varias canciones que no tienen conexión una con otras, porque estaba en esa búsqueda, estaba permitiendo que otras personas compusieran para mi para yo aprender más. Me permití ese camino”.

“Drama pop es el resultado de “Tardé en encontrarme” es el encuentro frente al espejo con un Dani más maduro que decide por si misme qué es lo que quiere hacer. Drama pop es el presente y el futuro, lo que define mi carrera de aquí en adelante”.

Su conexión con la música

“Me encanta ser este reflejo de la gente que escucha mi música. He sentido que he ido creciendo con el público que me escucha, ha sido súper lindo permitirme darme cuenta de que vamos viviendo procesos similares”.

“Sobreviví gracias a una canción de Katy Perry, decidí no tomar una decisión bastante compleja, que no es el mejor camino, que es el suicidio. Una canción de ella que se llama “Firework”, la escuché justo después de mi cumpleaños y escucho esta canción y dije: tengo que mostrar mis colores, mis fuegos artificiales, voy a dedicarme a la música y voy a devolverle la mano a la vida que me entregó esta canción. Si inspiro a una sola persona, me doy por pagade.

La esencia de Dani Ride

“Construí mi imagen en base a mis referentes de niñe, caricaturas, cantantes, artistas del espectáculo en general y estoy muy reverenciado por Juan Gabriel, Miguel Bosé, Gloria Trevi, Las Chicas Súper Poderosas, Sailor Moon”.

“Soy una persona que a lo largo de su vida ha pasado por muchas cosas, por bullying, por abuso sexuales, maltrato intrafamiliar y la lágrima significa ese dolor. Soy una persona muy consciente de que uno tiene el poder de tomar ese dolor y convertirlo en algo que te victimice o convertirlo en algo que sea hermoso y que inspire a otras personas. Convertí mi llanto en una piedra preciosa que luce en mi rostro”.

Para ser parte de su show en Teatro Coliseo, visita el siguiente link: https://www.puntoticket.com/evento/dani-ride-teatro-coliseo-ene-2022