¿Delfines o calderones? Joven se viraliza con increíble registro de estos cetáceos en Maitencillo

Este fin de semana, los habitantes de Maitencillo, en la Región de Valparaíso, presenciaron el impresionante paso de delfines por sus costas, captado en un video por el creador de contenido Benjamín Vergara. A pesar de la viralización en redes sociales, el biólogo marino Nicolás Pérez criticó la acción de Vergara al acercarse demasiado a los delfines, enfatizando que no se debe nadar con ellos para no perturbar su actividad. Se identificó a los cetáceos como calderones grises, una especie común en nuestras costas que ocasionalmente se acerca a la costa en busca de comida. Pérez destacó la importancia de respetar la distancia y no interferir en el entorno natural de estos mamíferos marinos, subrayando la responsabilidad de proteger la biodiversidad marina en Chile.