"Ha sido abandonada": influencer es viral por intento de que "La Serena sea una ciudad más bonita"

Durante los últimos días, en redes sociales se volvió viral el registro de una persona desmalezando y limpiando una calle de La Serena, en la región de Coquimbo.

Se trata de un video subido por Sebastián André (@sebastianandre_c en IG), quien tomó la iniciativa de embellecer la ciudad.

En la pieza audiovisual explicó que “no es ningún secreto que La Serena es una ciudad que ha sido abandonada en los últimos años”.

Frente al escenario que describió, planteó que “los grandes cambios comienzan con pequeñas iniciativas, vamos a comenzar a restaurar un pedacito de esta ciudad”.

“Una vez que terminemos con esta calle, vamos a seguir con todas las calles que podamos”, agregó.

Influencer viral en La Serena: “Vamos a seguir con todas las calles que podamos”

La iniciativa de Sebastián André no se quedó en sólo un día de trabajo, ya que en su cuenta de Instagram compartió un segundo registro, donde se visualiza que, incluso, llegaron personas a ayudarlo.

“Día dos tratando de hacer que La Serena sea una ciudad más bonita”, partió diciendo.

En medio de su labor, según dijo y captó Sebastián, una vecina del lugar, el que no se específica en el registro, les “ofreció plantas para poder decorar todo el espacio”.

También, contó que “llegó la primera persona a ayudarme, que vio el primer video en Instagram. Muchas gracias, Caro, por toda tu ayuda”.

Otras personas le entregaron aportes monetarios y le dieron jugo. Esto porque pidió “la ayuda de todos ustedes” para continuar con la iniciativa.

Por otra parte, ambos registros audivisuales se llenaron de comentarios positivos e, incluso, llamandos al municipio de la comuna para que colabore con la iniciativa: “Me encanta lo que haces, ayer los vi y me llamo la atención, ya que se veía bien abandonado el lugar”, “excelente, me sumo”, “te admiro, no esperar nada de las autoridades y empezar con acciones ciudadanas”, son algunos de ellos.

Cabe mencionar que en su cuenta de Instagram hay varios videos que muestran diferentes acciones que ha llevado a cabo Sebastián André en solidaridad con otras personas.