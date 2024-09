"Debería escuchar a mi cuerpo": salto fallido de parkour y la reflexión del protagonista

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un video compartido al inicio de la semana, Dennis Korra, un practicante de parkour con 12 años de experiencia, muestra una fuerte caída al saltar desde un techo a un tocón de más de tres metros, con consecuencias que, afortunadamente, no fueron graves. A pesar del impactante golpe, el incidente no tuvo mayores repercusiones físicas, aunque generó preocupación entre los usuarios de Instagram. Korra explicó en su post que antes de la caída había sentido una sensación extraña y admitió no haber calentado adecuadamente. Este accidente le sirvió de recordatorio para escuchar a su cuerpo y tomar cada salto en serio. En una publicación posterior, mencionó sentir un ligero dolor en el cuello, brazo y hombro derecho, pero aseguró estar bien en general.