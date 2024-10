Ricardo Sumalavia y la realidad peruana: "Hoy Perú es un país fragmentado"

En una nueva edición de Entrevista Bio Bio TV, Nibaldo Mosciatti conversó con el escritor peruano Ricardo Sumalavia, quien nos entregó su visión acerca de diversos temas como el momento político que se vive actualmente en Perú y América Latina, las diferencias culturales y de desarrollo de capital humano entre las culturas orientales y sudamericanas, y el rol de la literatura en medio del mundo de internet y las tecnologías.

Ricardo Sumalavia es Doctor en Letras de la Universidad de Burdeos, vivió en Corea del Sur y fue responsable de la Colección Underwood y la Colección Orientalia en la Universidad Católica de Lima, donde actualmente es director del Centro de Estudios Orientales. Además, ha publicado diversos libros de cuentos y novelas.

Su mirada sobre Perú

“Hoy Perú es un país fragmentado. Es diverso, si no fuera fragmentado, lo que para mí en lo fragmentado hay una carga negativa. La fragmentación viene de rupturas culturales, de una problemática mucho más compleja, de no haber logrado una cohesión de esta diversidad, algo que se pudo haber aprovechado, de crecer en una unidad que parte desde la diversidad, que es posible. Hay otras culturas que lo han hecho. Más bien, en nuestra situación, ha sido negar algunos espacios como la Amazonía peruana, marginar a otras como las zonas andinas, explotarlas y, también, crear una especie de supremacía costera, centralista y eso justamente ha ido, lamentablemente, generando esta imagen de fragmentación”, afirma.

Con respecto a la fragmentación y qué rol juega la política en esta, señala que “En 5 o 6 años hemos tenido una cantidad enorme de presidentes y eso revela una gran insatisfacción”.

Además, en relación a las destituciones de los gobernantes, agrega que “se nos ha dado un arma que no sabemos manejar. Pensamos que si alguien no está trabajando bien está perfecto destituirlo, pero eso funciona en ciertos ámbitos, pero a nivel de manejo del estado yo tengo mis dudas. Definitivamente la solución no ha sido destituir tantos presidentes, por más malos que sean, por más que yo tenga diferencias ideológicas y políticas con cada uno de ellos”.

La literatura según el escritor

“En mi caso yo me preguntaba, como todo el mundo, qué es la literatura, para qué escribo, porqué escribo y me daba respuestas que me podían servir momentaneamente, pero quizás mi vínculo con los estudios orientales y mi experiencia de vida en Corea del Sur y con doctrinas y pensamientos como el budismo y el taoísmo me llevaron a no buscar una respuesta. Es decir, eso es una condición. Escribo, como vivo”.

“Para mí, tal como entiendo la literatura, las palabras son nuestra mejor herramienta, pero de alguna manera el lenguaje que se expresa en esas palabras es insuficientemente maravilloso. El lenguaje es maravillosamente imperfecto, porque si fuera perfecto, en un par de palabras, en un par de frases, ya hubieramos expresado todo lo que quisiéramos expresar”.

