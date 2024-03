En este 8M destacamos a María Teresa Ruiz: Astrónoma y Premio Nacional de Ciencias exactas en 1997

En una nueva edición de Entrevistas Bío Bío conversamos con María Teresa Ruiz, Astrónoma de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias exactas en 1997.

En el marco de una nueva conmemoración del Día de la mujer, queremos destacar a la astrónoma y el aporte que en su gestión realizó abriendo la puerta a otras mujeres en la ciencia.

En sus comienzos universitarios como ingeniera comenzó a notar que la carrera no era tan de investigación como ella esperaba y por cursos y cosas de la vida, realizó una práctica que la acercó a la astronomía, algo que para ese entonces no le llamaba especialmente la atención.

“La vía láctea me fascinó, me sorprendió que no me hubiera interesado antes cuando era muy curiosa yo, siempre quería averiguar cosas. Nunca había levantado la vista al cielo, fue un flechazo en una noche oscura, sin luna. Decidí que si em daban mis talentos iba a poner todo el empeño del mundo en ser astrónoma. No me arrepentí ni un poquito”, asegura sobre sus inicios en la ciencia.

En esa época de 120 estudiantes, sólo dos o tres eran mujeres. Una situación que ha cambiado exponencialmente en la actualidad.

“Habían pocas facilidades para las mujeres, había un sólo baño y era asqueroso. Por solidaridad femenina, me acogieron las secretarias y me ayudaron a sentirme mejor en ese ambiente que era más de hombres. Había algunos profes que tiraban tallas, pero nada grave”, comenta sobre sus primeros años como estudiante.

Sobre el rol de la mujer chilena en la actualidad, la astrónoma cree que ha cambiado para mejor, muchísimo. “Hoy día yo veo en ingeniería y astronomía, en los últimos años han aumentado la cantidad de mujeres estudiantes. Ya es más del 30% y va aumentando lo que es fantástico. También se han implementado ciertas medidas para incentivar la contratación de mujeres”, comenta.

“Estamos bien, pero mañana espero que estemos mejor”

En la entrevista también se refirió de como las mujeres intentaban compatibilizar las labores profesionales con las de ser madre, situación que también se vivía por el paso del reloj biológico. “Es difícil, hay algunas que lo logran”.

En cuanto a las iniciativas de inclusión laboral y las cuotas, la astrónoma opina que es importante dar la partida a la inclusión, para dar paso a que sea algo normal.

“Ya no da miedo que haya mujeres, senadoras, diputadas, presidentas. Al haber tenido una ya no es tan raro que otra se presente a candidata”, explica Ruiz.

María Teresa Ruiz, concluye: “A veces las mujeres nos autolimitamos”.

Revisa la entrevista completa en Bío Bío Tv.