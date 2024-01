Tus ojos te delatan: Oftalmólogo detalla cuáles son las enfermedades que se pueden ver en la mirada

¿Sabías que los ojos son el órgano principal del sistema visual y son capaces de manifestar enfermedades en el ser humano?

En una nueva edición de Entrevistas Bío Bío, quisimos preguntarle todos los detalles a un experto en el tema: El Dr. Alan Kastner, quien es oftalmólogo y director de investigación de la clínica Pasteur.

comillas El ojo es como una ventana a la salud del cuerpo y nosotros podemos encontrar hallazgos, que nos dicen que hay algo que puede no estar funcionando bien en el cuerpo - Dr. Alan Kastner

En un examen llamado “fondo de ojo”, los oftalmólogos pueden observar la retina y detectar hallazgos típicos de la enfermedad. “Nosotros en consulta vemos la visión del paciente y también miramos el ojo con un microscopio, el cual nos permite ver la estructura del ojo y ahí es donde encontramos patologías en el paciente”.

A través de los ojos se pueden encontrar afecciones como “diabetes, hipertensión, colesterol e incluso glaucoma” afirmó Kastner.

Alan plantea dos ejemplos, de pacientes frecuentes que se han enterado de su estado de salud a través de una revisión ocular: “El primer caso es el paciente que no sabe qué tiene diabetes y se le comenta que presenta los síntomas, para que pueda acudir al especialista” y “el otro tipo, es el que sabe que tiene diabetes y que piensa que está controlado, pero nosotros vemos alteraciones, por lo que le explicamos y así pueda asistir a chequearse”.

Tipos de enfermedades y formas en las que se enuncian a través de los ojos:

1.Temblor de los párpados o mioquimias: “Cuando los ojos tiritan de forma involuntaria, está asociado a factores de estrés, cansancio, tensión, etc”.

2.“El colesterol alto a pesar de que no tiene síntoma ocular, en algunos casos en que los valores son muy altos, se depositan en los párpados”.

3.“En el fondo de ojo se pueden ver trombo”.

4. Ojos amarillos: “Cuando es un amarillo intenso, hay que pensar en enfermedades al hígado”.

5.Ojos rojos: Hay diversos tipos, pero el que no es superficial podría relacionarse con “enfermedades autoinmunes”.

6. Ojos saltones: “Puede hablar de enfermedades en la tiroide”.

Tipos de ojos rojos: ¿Cuándo alarmarnos?

“Hay ciertos ojos rojos que son preocupantes” plantea el oftalmólogo. Por ejemplo: El que se “asocia a dolor, en donde baja la agudeza visual y fotofobia (que duele con la luz). En esos casos hay que consultar inmediatamente”.

El experto explica que se debe a que “son patologías inflamatorias del ojo, las que traducen qué hay inflamaciones dentro del ojo y que se asocia a enfermedades del cuerpo en general”, además recalca que “hay enfermedades autoinmunes que se manifiestan con ojo rojo, incluso como primera manifestación de la patología”.

Por otra parte, “el ojo rojo que no duele, no bajo la visión y es superficial, no es tan grave, por lo que se puede esperar unos días antes de consultar”.

