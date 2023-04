Joaquín Milesi y mundial de Rugby 2023: "Estar en la nómina y jugar en Francia es un objetivo"

En una nueva edición de Biobío Deportes conversamos con el rugbista nacional Joaquín Milesi, jugador de Selknam y Los Cóndores, quien nos cuenta de su historia con el deporte y los desafíos que implica desempeñarse en la gama profesional ad portas de celebrarse u Mundial de este 2023 en Francia.

Todos los detalles en la entrevista completa junto al periodista Mario Sabag en Bio Bio TV.

Llegada al rugby

“Siempre jugué futbol desde chico y nunca fui tan bueno hasta los 11 años que me fui a probar a la Unión Española. Mi madre siempre me inculcó que tenía que hacer algún deporte. No conocía el rugby hasta los 14 años, una vez me llevaron a un partido de Los Pumas contra Chile y ahí partí partió todo”, expresó.

Y agregó: “Para mí nunca fue un sueño representar a Chile en ese momento, ahora si claramente no es un sueño pero si un objetivo. Fue muy repentino el cambio de jugar por tu club ya los primeros tier. De los 14 a los 17 ya estaba empezando a entrar a este mundo como selección y siempre fue un objetivo”.

“Más allá de la ilusión que le genera el tema del rugby que antes era muy nada que ver. Ver que los niños ya te empiezan a conocer que eres un Cóndor por así decirlo y tener la ilusión de llegar a serlo es algo bastante lindo. Lo que hago y trato de hacer es dejar una huella a los chicos que ahora entreno que son de 14 a 16. Me gusta inculcarle lo que quizás va a ser importante para ellos”, destacó.

Mundial 2023

“El año pasado después de Selknam me dejaron fuera del proceso mundialista, hice un switch y realmente me puse las pilas para tener un foco y un objetivo. El Country también tuvo harto que ver porqué me dio el paso a seguir jugando, el año pasado fueron mis últimos partidos y gracias a eso pude seguir agarrando ruedo y no estar lejos de las canchas”, sostuvo.

E insistió: “Estar en la nómina y jugar en Francia es un objetivo entonces para mí no se queda ahí, yo estoy dándolo todo. El alto rendimiento y el rugby son un sacrificio, son viajes, estar lejos de la familia, de mi novia, de los amigos, son muchas cosas pero mi objetivo no está solo en el Mundial si no mucho más allá”.

“Tengo las pilas totalmente puestas en estar en la nomina, en jugar y después del Mundial seguir. Si no me toca estar es porqué hay otras cosas que hicieron que no esté en la nomina pero siempre me voy a quedar con la tranquilidad de que di el 100% y que la carrera no termina en ir al mundial o no. Las pilas están al 100% pero los objetivos son ese y muchos más”, complementó.