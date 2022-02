Primera chilena en la UFC: "No es una matanza o para ver sangre, sino que un deporte muy completo"

Jennifer González, más conocida como “La Jefa”, se convirtió en la primera chilena en ser contratada por la UFC, la empresa de artes marciales más grande del mundo.

Será este 26 de febrero cuando en Las Vegas la chilena de 35 años enfrente en “la jaula” a la brasileña Josiane Nunes, lo que si bien será su estreno en estas lides, se convertirá en su pelea número 19 como profesional (13 victorias y 5 derrotas).

Jennifer se enteró de esta noticia a fines de enero. “Un día en la tarde me hablaron mis managers para decirme que me habían conseguido una pelea en la UFC, en 135 libras (61 kilos), que no es mi categoría. Igual era un riesgo”, expresó en diálogo con TV Bío Bío.

¿Por qué aceptó entonces? “El contrato es por cinco peleas. Y las otras cuatro son en mi categoría, con el tiempo de preparación que corresponde”, se justificó a nuestro canal.

Sin especificar los montos, González reveló sobre el contrato que “es dinero imposible de ganar acá (en Chile). Es harta plata, porque aparte de las lucas por la UFC, están los auspicios y otros bonos. Sé que voy a aprovechar el proceso e invertir bien para poder sentirme estable”.

De la brasileña Nunes confesó que “es ganable. No la veo con muchas herramientas técnicas, salvo un golpe recto de izquierda certero porque es zurda y eso complica”.

Y respecto de los prejuicios sobre la lucha femenina fue muy frontal “Mucha gente critica que esto es una matanza, un show para ver sangre. Y yo le digo que tienes que tener lucha, ju-jitsu, bloquear derribos, saber pararte, boxear, patear, trabajo de reja, preparación física… es un deporte muy completo”, cerró.

Revisa completa esta interesante entrevista con Jennifer “la Jefa” González en el video.