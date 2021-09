Antonia Contreras, finalista Global Student: "El apoyo es esencial para abrir este nuevo mundo"

Foto: AGENCIA UNO

Los estudiantes chilenos no se quedan atrás en la ciencia y tecnología, dos adolescentes son finalistas de reconocimientos internacionales por su creatividad en el mundo del saber.

El Breakthrough Junior Challenge es una competencia para jóvenes enfocada en la entrega de su visión de las ciencias de la vida, la física o las matemáticas.

Farid Chomali es uno de los 15 posibles ganadores, realizó su video sobre el quinto estado de la materia.

“Mi familia me ha apoyado siempre, cada vez que he participado están ahí”.

“A los 12 años me acerqué a la física porque un libro que leía y no entendía nada, pero me llamó mucho la atención”.

Por otro lado, se encuentra el Global Student Prize donde Antonia Contreras es una de las 50 finalistas.

“Junto a mis profesores guías, creamos una compostera inteligente y una aplicación de apoyo emocional”.

“Se abrieron nuevas asignaturas en mi colegio como innovación, emprendimiento y formulación de proyectos”.

Revisa la entrevista a Farid y Antonia, dos estudiantes que esperan prontamente llevarse estos premios a sus hogares.