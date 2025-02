Efemérides: El 03 de febrero de 1959 se recuerda como "el día que murió la música"

Un día como hoy, 3 de febrero, pero hace 66 años atrás, se produjo el trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida tres de los músicos más importantes del rock and roll: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. La tragedia, que ocurrió en Iowa, es recordada como el día en que “murió la música”, una frase que inmortalizó Don McLean en su famosa canción “American Pie”.

Holly, Valens y The Big Bopper

Los tres artistas viajaban en una pequeña avioneta que se estrelló a menos de 10 kilómetros del aeropuerto de Mason City, después de despegar rumbo a un concierto en Minnesota. El mal tiempo y los errores del piloto fueron factores determinantes del desastre.

El accidente, que también cobró la vida del piloto, causó una gran conmoción en su época. La pérdida de estas jóvenes promesas del rock llevó a muchos a pensar que el rock and roll había llegado a su fin. En un giro del destino, dos miembros de la banda de Holly, Tommy Allsup y Waylon Jennings, habían cedido sus asientos a Valens y The Big Bopper, evitando su propia muerte. Mientras tanto, el joven Ritchie Valens, de solo 17 años, es recordado por su fusión del rock con sonidos tradicionales mexicanos, siendo “La Bamba” su legado más perdurable.

Por otro lado, Buddy Holly, un innovador del rock que apenas tenía 22 años cuando falleció, dejó una marca indeleble en la música. Con su banda The Crickets, publicó algunos de los primeros éxitos de la música juvenil, como “That’ll Be the Day”. Holly, quien también fue una gran influencia para bandas posteriores como los Beatles, trascendió como un referente esencial del género.

En este video, Nibaldo Mosciatti nos cuenta más acerca de este acontecimiento que marcó la historia.