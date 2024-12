Efemérides: El 21 de diciembre de 1913 se publicó el primer crucigrama

Un día como hoy,pero hace 111 años, el perdiodista de liverpool Arthur Wynne, publicó el primer crucigrama en el New York World, el que llamó un “word-cross puzzle”.

un rompecabezas de cruce de palabras

Más tarde se renombró como “crossword”. Este rompecabezas se convirtió en una sección habitual del periódico y se expandió a otros, como el Pittsburgh Press y The Boston Globe.

En la década de 1920, los crucigramas ganaron popularidad, con tiras cómicas y referencias en publicaciones que reflejaban su creciente atractivo. En 1924, Simon & Schuster publicó el primer libro de crucigramas, que tuvo un éxito inmediato. Sin embargo, la moda también atrajo críticas, con algunos detractores considerándolo un ejercicio mental sin valor.

A pesar de las opiniones divididas, los crucigramas se establecieron en la cultura popular. En 1942, The New York Times comenzó a publicar crucigramas, con Margaret Petherbridge Farrar como su primer editora. Desde entonces, los crucigramas han mantenido su popularidad, con Will Shortz como el actual editor desde 1993.

