Efemérides: El 12 de septiembre de 1909 Friedrich Hofmann patentó el caucho sintético.

Un día como hoy, 12 de septiembre, pero hace 115 años Friedrich Hofmann patentó el caucho sintético, su aporte más importante a la ciencia.

MANOS A LA OBRA

Con el avance a pasos agigantados de la industrialización en siglo xx, se había llegado al límite de lo posible con todos los productos fabricados a base de caucho natural, además su demanda era exageradamente alta y no se podía abarcar en su totalidad y estaba sometida a oscilaciones en lo que se refiere a calidad y precio, además el caucho natural no era un elemento que podría resistir tanto el calor y no era posible someter modificaciones químicas.

Hofmann no descansó para lograr el caucho metilo y en tan solo tres años lo concretó y este, fue patentado en la oficina imperial de patentes de Alemania con el número 250 690 y bajo la denominación de «Procedimiento para la fabricación de caucho artificial».

Hoy en día el caucho sintético ha sido un elemento vital para el desarrollo y tiene una gran cantidad de aplicaciones, desde la fabricación de neumáticos hasta la manufactura de pelotas, guantes e incluso para protectores de pantallas.

El año 2009, con motivo del centenario, se ha organizado el primer día mundial del caucho el 12 de septiembre para conmemorar este descubrimiento y recordar Fritz Hofmann.

En este video, Nibaldo Mosciatti nos cuenta más acerca de la vida de este personaje histórico.