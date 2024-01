Efemérides: El 19 de enero de 1948 se hunde, en el río Imperial, el vapor Cautín

El Vapor Cautín era un barco que llevaba pasajeros y encomiendas. Viajaba por la ruta Carahue a Puerto Saavedra. El día de la tragedia subió a 300 pasajeros aproximadamente (algunos dicen que fueron 500), a pesar de que tenía una capacidad máxima de 100 personas.

A finales del siglo XIX, en lo que actualmente se conoce como la Región de la Araucanía, no había caminos, por lo que se usaban las vías fluviales. Es así cómo se inició la navegación a vapor en 1887, con el vapor Ester de José Bunster. En 1900 se instalaron muelles y llegaron más vapores.

Puerto Saavedra se fundó en 1903, en la desembocadura del río y se constituyó como centro de embarque.

1.Valck.

2.Pablitza.

3.Holtzapfel.

Estos eran usados para la carga de productos agrícolas. Gracias a ello, Puerto Saavedra se posicionó como un atractivo puerto fluvial.

A mediados del siglo XX, la erosión y la creación de carreteras influyeron en que las rutas fluviales pasaran a segundo plano. Lamentablemente, hubo naufragios dramáticos como el caso del vapor Cautín.

Dicha navegación fue complicada, ya que había sobrepeso y viajaban inquietos. Debido a lo anterior, al capitán le costó llegar a tierra firme e intentó maniobrar, sin embargo se volcó por la corriente del río.

Yo me salvé porque me aferré a una carreta que iba flotando por el río y luego me tomé de una señora de aproximadamente 80 años que me llevó hacia la orilla, donde me encontré con mi madre, afortunadamente viva. Mi padre falleció y el cuerpo de mi hermano lo encontraron ocho días después

- Osiel Baier López, testigo infantil

(declaró a periódico digital clave 9.cl)