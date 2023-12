Efemérides: El 21 de diciembre de 1940 nace el músico Frank Zappa

Un día como hoy, 21 de diciembre, pero hace 83 años llegó al mundo el músico Frank Zappa, quien tuvo más de 60 álbumes de estudio.

Nació en Baltimore, Maryland. Tuvo una infancia particular, ya que gracias a que su padre era un químico matemático, podía jugar con sustancias que su papá le llevaba a casa.

En 1952 su familia se mudó a San Diego y fue donde Frank desarrolló e intensificó su pasión por la música, interesándose por artistas poco convencionales.

Posteriormente se fue a Los Ángeles, en donde se dedicaba a componer y dirigir arreglos para la orquesta de su escuela.

En 1964 empezó a formar parte de The Soul Giants, nombre que luego se transformaría en The Mothers of Invention. Finalmente pudo empezar a vivir de la música, convirtiéndose en cantante, guitarrista, compositor y líder de la banda.

Dos años más tarde, lanzaron su primer álbum, el cual se llamó Freak Out!.

La década de los 80 fue especialmente buena para Zappa:

En 1980 creó dos LP, y luego, en 1985, en su propio sello discográfico, lanzó 7 LP más, los cuales eran remezclas de sus anteriores álbumes. En el año 1988, ganó un Grammy por el mejor álbum rock instrumental.

Frank actualmente es considerado uno de los guitarristas y compositores más originales. Lo anterior, gracias a sus satíricas letras y a las críticas sociales que hacía en sus canciones (incluso llegó a juzgar duramente a Estados Unidos y al sueño americano). Muchos de sus trabajos son de vital importancia para la historia del rock.

El cantante opinó sobre temas que, durante esa época, eran bastante controversiales, como lo fue: Manifestarse en contra de la de penalización del aborto, de la posesión de armas y del consumo de drogas.

En relación a esto último, Zappa dirigió el movimiento Freak, los cuales no utilizaban estupefacientes porque no consideraban necesitarlos, y en ese mismo orden de ideas, odiaba el movimiento hippie, debido al consumo de drogas.

Debido a sus fuertes críticas, Frank se vio envuelto en polémicas, como por ejemplo, cuando afirmó que para él, artistas como los Beatles eran un simple producto comercial.

En el año 1992, el cantante se postuló como independiente para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero debido a su avanzado cáncer de próstata, no pudo presentarse.

Finalmente, Frank Zappa, falleció un año después, en Los Ángeles, California, un 4 de diciembre de 1993.

