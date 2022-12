Efemérides: El 16 de diciembre de 2017 se produjo en Chaitén el aluvión de la Villa Santa Lucía

El 16 de diciembre del año 2017 en Chaitén se produjo un aluvión que arrasó con buena parte de la Villa Santa Lucía dejando una secuela de destrucción y 22 fallecidos, uno de ellos desaparecido.

Ese mismo día a las 9 de la mañana una pared de roca se deslizó sobre un glaciar cubierto en retroceso formando un aluvión que fluyó a una velocidad promedio estimada de 72 kilómetros por hora. Ese deslizamiento arrasó con la vegetación, cortó troncos, cubrió las rutas 7 y 235, destruyó casas e infraestructura cercanas al Río Burritos depositando en la Villa Santa Lucía el barro y resto de material.

Los efectos se calculan en una superficie con forma de abanico de 90 hectáreas entre 3 y 8 metros de altura. Según el Servicio Nacional de Minería y Geología el volumen de materia desplazado fue de 7 millones 200 mil metros cúbicos del que se depositaron 2 millones de metros cúbicos.

El área afectada fue de 536 hectáreas y la longitud del aluvión alcanzo los 10 kilómetros. La principal causa de este evento fueran las fuertes lluvias los días previos, llegaron a precipitar 122 milímetros en un lugar en solo 24 horas. La presidenta Michelle Bachelet decretó zona de catástrofe el mismo día 16 de diciembre y envió al lugar a los ministros de defensa y al de obras públicas.

A pesar de que se evaluó instalar la mesa de votación correspondiente a Villa Santa Lucía para la segunda vuelta presidencial que iba a ser el 17 de diciembre, finalmente el Servicio Electoral decidió no hacerlo ya que no existía un lugar adecuado para esa actividad.

Para el 18 de diciembre Bachelet viaja a la localidad donde supervisa las labores de rescate y se reúne con autoridades y familiares de las víctimas fatales. Ese mismo día se decretó zona de exclusión en Villa Santa Lucía lo que implica que el acceso a la zona estaba restringido para los equipos de emergencia.

El Servicio de Salud de Reloncaví movilizó una célula sanitaria con un hospital de campaña mientras el grupo de intervención del SAMU de Puerto Montt efectuó evacuaciones aeromédicas de los heridos más graves junto a la Fuerza Aérea de Chile.

Bomberos a través del Sistema Nacional de Operaciones activó a los grupos USAR de los Cuerpos de Bombero de Osorno, Viña del Mar, La Serena, Metropolitano Sur, Conchalí, Huechuraba, Témuco, Coyahaigue, Puerto Aysén y Chaitén. Además en el lugar trabajaron efectivos de las Fuerzas Armadas, GOPE de Carabineros y un equipo táctico de la PDI con perros y drones para apoyar las labores de búsqueda.

Se habilitaron 4 albergues para los damnificados en Futaleufú, Palena y Chaitén en Los Lagos, y en la localidad de la Junta en la Región de Aysén.

El SERNAGEOMIN indicó expresamente que no se debía volver a construir en la zona afectada por el aluvión y no habitar las viviendas que no habían sido afectadas en Villa Santa Lucía mientras no se ejecutaran obras civiles de mitigación como control aluvional.

El 22 de diciembre el Gobierno anunció el traslado geográfico definitivo de la Villa Santa Lucía junto a sus habitantes, un año después en 2018 para conmemorar a las víctimas y hacer memoria, familiares, vecinos y autoridades levantaron un memorial consistente en una roca de grandes dimensiones en la cual se adhirieron placas de bronce de los 22 fallecidos.